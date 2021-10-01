Арахамия считает, что задержание Саакашвили в Грузии может повлечь за собой серьезный дипломатический скандал

Глава депутатской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что задержание бывшего президента Грузии, гражданина Украины Михаила Саакашвили может повлечь за собой серьезный дипломатический скандал.

"Я считаю, что будет серьезный дипломатический скандал на эту тему, потому что он гражданин Украины и его не имеют права просто так, безосновательно, задерживать. Мне кажется, что пройдут выходные и точно будет разбор этой ситуации на международном уровне. У нас есть группа дружбы с Грузией, и я считаю, что нужно и на межпарламентском уровне также этот вопрос урегулировать", - сказал Арахамия в комментарии журналистам.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в пятницу заявил, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили задержан и доставлен в тюрьму.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что в министерство приглашен руководитель посольства Грузии для получения официальной информации об основаниях и обстоятельства задержания бывшего президента Михаила Саакашвили.