Зеленский обеспокоен ситуацией вокруг Саакашвили в Грузии, Киев обращается к Тбилиси за разъяснениями – пресс-секретарь президента

Президент Украины Владимир Зеленский обеспокоен новостями о задержании бывшего президента Грузии, гражданина Укрианы Михаила Саакашвили в Грузии и тоном заявлений, которые звучат в Грузии относительно возможного развития ситуации, заявил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

"Внимательно следим за сообщениями о задержании председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили. Президент Владимир Зеленский обеспокоен такими новостями и тоном заявлений, которые звучат в Грузии относительно возможного развития ситуации. Украина обращается к грузинской стороне за разъяснениями по всех обстоятельствам и причинам такого шага в отношении украинского гражданина", - написал Никифоров в Facebook.

Пресс-секретарь также отметил, что посольство Украины в Грузии пока не получило официальной информации о задержании.

"Но наши консулы уже работают над тем, чтобы предоставить Михаилу Саакашвили всю необходимую помощь", - написал Никифоров.

Ранее в четверг премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили задержан и доставлен в тюрьму.

Спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что в Министерство иностранных дел Украины приглашен руководитель посольства Грузии для получения официальной информации об основаниях и обстоятельства задержания бывшего президента Михаила Саакашвили.