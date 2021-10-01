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20:23 01.10.2021

В МИД Украины приглашен руководитель посольства Грузии в связи с информацией о задержании Саакашвили – спикер Николенко

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В МИД Украины приглашен руководитель посольства Грузии в связи с информацией о задержании Саакашвили – спикер Николенко

В Министерство иностранных дел Украины приглашен руководитель посольства Грузии для получения официальной информации об основаниях и обстоятельства задержания бывшего президента Михаила Саакашвили, сообщил спикер МИД Олег Николенко.

"Видим информацию в СМИ о задержании гражданина Украины Саакашвили в Грузии. В Министерство иностранных дел приглашен руководитель посольства Грузии в Украине для получения официальной информации об основаниях и обстоятельствах такого задержания", - написал Николенко на странице в Twitter.

Ранее в четверг премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили задержан и доставлен в тюрьму.

 

Теги: #грузия #саакашвили #задержание
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