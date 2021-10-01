Адвокат Саакашвили подтвердил его задержание в Грузии

Адвокат бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Бека Басилая подтвердил задержание, назвал его политически мотивированным.

"Это политическое задержание", - сказал адвокат в эфире телеканала "Украина 24".

Он также отметил, что ему не удалось пообщаться с Саакашвили, поскольку адвокатам не дают с ним связаться.

Ранее в четверг премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили задержан и доставлен в тюрьму.