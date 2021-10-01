Телеканалы Грузии показали Саакашвили в наручниках, перед арестом он заявил, что боролся до конца

Несколько минут назад в соцсетях было распространено обращение бывшего президента Михаила Саакашвили, записанное в пятницу до его ареста.

"Меня могут сейчас задержать в Тбилиси, но знайте, что я боролся до конца", - сказал Саакашвили.

Он призвал всех сторонников оппозиции принять участие в местных выборах в субботу, чтобы 3 октября отпраздновать общую победу оппозиции.

Ближайшие сторонники Саакашвили подтвердили журналистам, что он был задержан в Тбилиси и препровожден в тюрьму в городе Рустави.

Грузинские телеканалы показали видеокадры, как сотрудники правоохранительных органов доставили Саакашвили в наручниках в Руставскую тюрьму. Бывший президент держался бодро и улыбался в камеры.