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19:47 01.10.2021

Глава офиса Саакашвили допускает, что информация о его задержании - провокация

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Глава офиса Саакашвили допускает, что информация о его задержании - провокация

Глава офиса Михаила Саакашвили Мария Барабаш считает, что информация о задержании Саакашвили в Грузии является провокацией, поскольку нет доказательств.

"Нет доказательств задержания Михаила. Думаю, что это провокация, чтобы он вышел онлайн", - написала Барабаш в Facebook.

В свою очередь соратник Саакашвили, экс-замгенпрокурора Давид Сакварелидзе заявил в эфире канала "Украина 24", что знает о задержании только из информации нынешних властей Грузии. При этом он подчеркнул, что Саакашвили принял мужественное решение отправиться в Грузию, где его ждут сторонники.

Ранее в четверг премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили задержан и доставлен в тюрьму.

"Наши правоохранительные органы на высшем уровне провели мероприятие по задержанию Михаила Саакашвили. Они имели предварительную информацию о его передвижениях, начиная с Украины в направление Грузии, и этот процесс был под полным контролем", - сказал Гарибашвили.

Утром Саакашвили написал в соцсетях, что прибыл в Грузию. Он разместил на своей странице видеокадры, предположительно, из Батуми.

В МВД Грузии ранее сообщили, что не располагают информацией о нахождении бывшего президента на грузинской территории.

При этом представители властей заявили, что ждут Саакашвили, чтобы препроводить его в тюрьму. Грузинская прокуратура обвиняет его по нескольким уголовным статьям, по двум из которых бывший президент осужден.

 

Теги: #грузия #саакашвили #задержание
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