Президент Украины принял верительные грамоты у Апостольского нунция, послов Израиля и Латвии

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил новоназначенного посла Израиля в Украине Михаэля Бродского и подчеркнул важность дальнейшего развития взаимовыгодного, плодотворного межгосударственного сотрудничества.

Как сообщает пресс-служба президента Украины в пятницу, во время разговора стороны отдельно коснулись вопроса чествования 80-й годовщины трагедии Бабьего Яра, в частности, участия израильской делегации во главе с президентом Ицхаком Герцогом в памятных мероприятиях на следующей неделе.

"Мы высоко ценим тот факт, что первый государственный визит Ицхака Герцога на посту президента состоится именно в Украину. Это является свидетельством особого характера отношений, которые существуют между нашими странами и народами", - подчеркнул Зеленский.

Глава Украинского государства сообщил о принятии Верховной Радой 22 сентября закона "О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине". Он отдельно затронул вопрос необходимости предоставления Израилем надлежащей оценки Голодомора 1932-1933 годов.

"Пришло время поддержки Кнессетом Государства Израиль признания Голодомора геноцидом украинского народа", - подчеркнул Зеленский.

Также на встрече обсуждалась важность развития сотрудничества в ряде перспективных направлений, где могут быть использованы инновационные технологии и опыт израильских компаний, в частности, в сельском хозяйстве и привлечения Израиля к проекту по созданию новых и модернизации существующих ирригационных систем в южных регионах Украины.

Посол Израиля со своей стороны подтвердил настрой работать в этих направлениях, а также сообщил о заинтересованности израильской стороны присоединиться к реализации президентских инфраструктурных проектов в Украине, в частности в рамках программы "Большая стройка" и проекта "Президентский университет".

В разговоре с Апостольским нунцием Висвальдасом Кульбокасом глава государства подчеркнул, что Украина ценит двусторонний диалог со Святым Престолом, который развивается и углубляется. "У нас особые отношения со Святым Престолом. Мы благодарны Папе Римскому за его постоянную поддержку в речах, молитвах, упоминаниях об Украине и сложной ситуации для людей на временно оккупированных территориях. Мы это ценим", - отметил он.

Зеленский отметил, что особенно важным событием в контексте укрепления отношений со Святым Престолом может стать визит Папы Франциска в Украину. Глава государства напомнил, что в этом году в Украине отмечали 20-ю годовщину визита Святого Папы Иоанна Павла II, и мы ожидаем новое апостольское путешествие в Украину.

Апостольский нунций со своей стороны поблагодарил президента за эвакуацию из Афганистана 18 студентов и членов их семей.

Во время встречи Зеленский отдельно остановился на вопросе беатификации митрополита Андрея Шептицкого.

Приветствуя Посла Латвии Илгварса Кляву, президент отметил дружеский характер взаимодействия государств на двустороннем уровне, а также в рамках международных организаций. Состоялся обмен мнениями по подготовке будущих двусторонних политических контактов на высшем уровне, а также обсуждались ключевые приоритеты украинско-латвийских отношений. Посол подтвердил настрой главы Латвийского государства осуществить визит в Украину.

Зеленский отметил, что Латвия в этом году была среди первых государств, которые поддержали учредительный саммит Крымской платформы.

Посол Латвии сообщил о намерениях официальной Риги и в дальнейшем участвовать в развития этого важного механизма деоккупации Крыма, в частности, путем проведения тематических мероприятий на международных площадках.

Президент поблагодарил латвийскую сторону за помощь, оказанную в борьбе с пандемией коронавируса.