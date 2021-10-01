Зеленский в субботу прибудет во Львовскую область, встретится с депутатами "Слуги народа" и руководством центральных органов власти – пресс-секретарь

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 2 октября, будет во Львовской области, где осмотрит объекты программы "Большое строительство", встретится с депутатами партии "Слуга народа" и руководителями центральных органов власти, сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

"Завтра президент Украины - во Львовской области. Владимир Зеленский осмотрит объекты программы "Большое строительство", встретится с депутатами партии "Слуга народа" и руководителями центральных органов власти", - написал Никифоров на странице в Facebook.

Также, по словам пресс-секретаря, в Трускавце Владимир Зеленский примет участие в выездном совещании фракции.

"Ознакомится с результатами работы депутатов за первый и второй день выездного заседания и пообщается с ними в формате "вопрос - ответ". Также президент проведет ряд рабочих встреч, а вечером запланировано его неформальное общение с участниками выездного совещания "Слуг народа", - сообщил Никифоров.