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17:36 01.10.2021

Двое украинских военных ранены на Донбассе в результате обстрела – штаб ООС

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Двое украинских военных ранены на Донбассе в результате обстрела – штаб ООС

С начала суток вследствие обстрела российскими наемниками ранены двое украинских военнослужащих, сообщается в сводке Операции Объединенных сил.

"Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили огнестрельные ранения. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья одного раненого - средней тяжести, другой – удовлетворительное", - говорится в сообщении пресс-центра ООС на странице в Фейсбуке в пятницу.

На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь, чем заставили его прекратить огневую активность.

Всего с начала суток, 1 октября, российские наемники 8 раз нарушили режим прекращения огня, 3 из которых с применением запрещенного Минского договоренностями вооружения.

Возле населенных пунктов Новоалександровка и Новозвановка (Луганская область) противник осуществил прицельный обстрел наших позиций из минометов калибра 120 мм. Также минометы калибра 120 мм оккупанты применили в сторону Авдеевки, под обстрел попал и сам населенный пункт, в результате чего повреждены жилые дома и прилегающую территорию. Потерь среди гражданского населения нет.

В Донецкой области с помощью беспилотного летательного аппарата противник сбросил гранатометные выстрелы около пгт Первомайский.

Теги: #ранения #оос
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