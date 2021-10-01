Уровень поддержки Байдена у населения США снижается - опрос

Рейтинг одобрения деятельности президента США Джо Байдена продолжает постепенно падать, свидетельствуют результаты совместного опроса общественного мнения агентством Associated Press (AP) и Национальным центром изучения (NORC) при университете Чикаго (США).

Согласно результатам опроса, 50% респондентов в настоящий момент одобряют деятельность Байдена, в то время как 49% заявили, что придерживаются противоположной точки зрения. При этом в августе 54% опрошенных заявили, что одобряют деятельность президента, а в июле рейтинг одобрения составлял еще больше - 59%.

Как отмечается, с июля рейтинг одобрения Байдена среди демократов снизился с 92% до 85%. Среди представителей независимых сил, которые не относят себя ни к Демократической, ни к Республиканской партиям, число поддерживающих работу президента сократилось с 62% до 38%. Рейтинг одобрения Байдена у республиканцев с июля не изменился - он по-прежнему составляет 11%.

Рейтинг одобрения деятельности Байдена упал как среди афроамериканцев (с 86% до 64%), так и среди белых американцев (с 49% до 42%).

Результаты опроса показали, что 47% респондентов приветствуют проводимую Байденом экономическую политику. В марте деятельность Байдена в экономической сфере считали положительной 60% американцев.

При этом, как сообщает AP, жители страны, которые проявляют смешанные чувства в отношении президентства Байдена, все ещё считают его более предпочтительным президентом, нежели его предшественника Дональда Трампа.

Однако лишь 34% американцев считают, что страна движется в верном направлении. В первые месяцы работы администрации Байдена этот показатель составлял около 50%.

В плане борьбы с пандемией коронавируса 57% респондентов довольны деятельностью президента в этом вопросе. Для сравнения: в июле политику Байдена по сдерживанию пандемии одобряли 66% американцев.

Кроме того, решение Байдена потребовать от большинства работников США пройти вакцинацию опрошенные скорее поддерживают, чем нет.

Около 43% американцев заявили, что довольны работой президента по вопросам внешней политики, а 34% респондента одобряют то, как его администрация решила ситуацию в Афганистане. В то же время 45% американцев поддержали решение вывести силы США из Афганистана. Недовольных этим процессом меньше - 39%.

Касательно вопросов национальной безопасности большинство - 52% - респондентов не одобряют работу президента на этом направлении.

AP уточняет, что опрос провели после возникновения напряжённости в отношениях с Францией из-за сделки с Австралией о строительстве атомных подводных лодок в рамках альянса AUKUS. При этом половина опрошенных заявила, что одобряет то, как Байден строит отношения с союзниками.