"Слуга народа" ожидает в Трускавце Венедиктову, Новикова и Монастырского

Депутатская фракция "Слуга народа" планирует в рамках своего выездного заседания провести совещание с представителями силовых ведомств и правоохранительных органов, а также ожидает участия в нем генерального прокурора Ирины Венедиктовой, главы Национального агентства по вопросам предотвращению коррупции (НАПК) Александра Новикова и министра внутренних дел Дениса Монастырского, сообщила спикер фракции Юлия Палийчук.

"Завтра участники "Большой фракции" проведут совещание с представителями силовых министерств и правоохранительных органов. Мы ожидаем генерального прокурора Ирину Венедиктову, а также главу НАПК Александра Новикова и министра внутренних дел Дениса Монастырского", - сказала Палийчук на брифинге в пятницу в Трускавце.