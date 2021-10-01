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16:48 01.10.2021

"Слуга народа" ожидает в Трускавце Венедиктову, Новикова и Монастырского

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"Слуга народа" ожидает в Трускавце Венедиктову, Новикова и Монастырского

Депутатская фракция "Слуга народа" планирует в рамках своего выездного заседания провести совещание с представителями силовых ведомств и правоохранительных органов, а также ожидает участия в нем генерального прокурора Ирины Венедиктовой, главы Национального агентства по вопросам предотвращению коррупции (НАПК) Александра Новикова и министра внутренних дел Дениса Монастырского, сообщила спикер фракции Юлия Палийчук.

"Завтра участники "Большой фракции" проведут совещание с представителями силовых министерств и правоохранительных органов. Мы ожидаем генерального прокурора Ирину Венедиктову, а также главу НАПК Александра Новикова и министра внутренних дел Дениса Монастырского", - сказала Палийчук на брифинге в пятницу в Трускавце.

Теги: #слуга_народа #силовики
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