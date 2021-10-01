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16:21 01.10.2021

"Слуга народа" не будет обсуждать вопрос возможной отставки Разумкова на выездном заседании в пятницу - Арахамия

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"Слуга народа" не будет обсуждать вопрос возможной отставки Разумкова на выездном заседании в пятницу - Арахамия

Депутатская фракция "Слуга народа" не будет обсуждать вопрос возможной отставки председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова на своём выездном заседании в пятницу, сообщил глава фракции Давид Арахамия.

"Я забирал листы (подписные листы для сбора подписей за отзыв Разумкова с должности председателя Рады - ИФ), но никто ещё никаких подписей не собирал... Нет (сегодня мы не будем собирать подписи - ИФ), у нас фракция может быть завтра, мы ещё не определились... Сто процентов (вопрос об отставке Разумкова в пятницу обсуждаться не будет - ИФ), и не планировалось... Наше путешествие заранее планировалось и вопрос о Разумкове не предусматривался", - сказал Арахамия журналистам в Трускавце.

По его словам, работа выездного заседания фракции в пятницу будет главным образом посвящена "тройкам", результатам, главы комитетов подготовили свои отчёты, кто какие реформы уже начал, на каком они этапе, сколько нам осталось ещё законопроектов", то есть только по анализу работы парламента за два года.

Теги: #разумков #отставка #обсуждение
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