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16:14 01.10.2021

Порошенко примет участие в международной конференции по безопасности в шведском Висбю

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Порошенко примет участие в международной конференции по безопасности в шведском Висбю

Пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко примет участие в международной конференции по безопасности в Висбю (Швеция), сообщает пресс-служба политсилы.

"1-3 октября 2021 года пятый президент Украины, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко примет участие в международной конференции по безопасности в Висбю (Королевство Швеция) на тему глобальных и региональных вызовов, перспектив сотрудничества и рисков конфронтации", - отмечается в сообщении.

Ожидается выступление Порошенко на тему ситуации в Украине и совершенствования политики ЕС "Восточное партнерство", а также участие в дискуссии об отношениях Запада с Россией.

Теги: #швеция #порошенко #конференция
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