Порошенко примет участие в международной конференции по безопасности в шведском Висбю

Пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко примет участие в международной конференции по безопасности в Висбю (Швеция), сообщает пресс-служба политсилы.

"1-3 октября 2021 года пятый президент Украины, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко примет участие в международной конференции по безопасности в Висбю (Королевство Швеция) на тему глобальных и региональных вызовов, перспектив сотрудничества и рисков конфронтации", - отмечается в сообщении.

Ожидается выступление Порошенко на тему ситуации в Украине и совершенствования политики ЕС "Восточное партнерство", а также участие в дискуссии об отношениях Запада с Россией.