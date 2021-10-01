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16:15 01.10.2021

"Слуга народа" планирует обсуждать возможность отставки Разумкова в пятницу - Потураев

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"Слуга народа" планирует обсуждать возможность отставки Разумкова в пятницу - Потураев

Парламентская фракция "Слуга народа" планирует обсуждать возможность отставки Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады на выездном заседании в Трускавце Львовской области преимущественно в пятницу, сообщил народный депутат Никита Потураев.

"Посмотрим (будем ли обсуждать этот вопрос и в субботу - ИФ), но сегодня - точно. Люди - это же люди, мы ж такие существа, которые общаются, и благодаря этому мы являемся людьми. Поэтому будем обсуждать преимущественно сегодня, по крайней мере - между собой", - сказал Потураев журналистам в пятницу в Трускавце, отвечая на вопрос корреспондента агентства "Интерфакс-Украина".

Вместе с тем на уточняющий вопрос журналистов, стоило ли приглашать Разумкова на выездное заседание фракции в Трускавеце, парламентарий отметил, что "дней десять назад пришёл к выводу, что коридор для коммуникации закрылся ещё раньше".

При этом, говоря о первом вице-спикере Руслане Стефанчуке как об основном претенденте на должность главы Верховной Рады, Потураев подчеркнул, что не обсуждал этого вопроса с коллегами по фракции, а поэтому затрудняется с однозначным ответном. Но в то же время он отметил, что "Руслан (Стефанчук - ИФ), конечно, пользуется большим уважением среди подводящего большинства депутатов (фракции Слуга народа - ИФ), он профессиональный человек, корректный, выдержанный, доброжелательный, с хорошим чувством юмора".

Теги: #разумков #отставка #слуга_народа
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