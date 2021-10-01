Саакашвили находится в Украине, утверждают источники. В его команде заявляют о прибытии в Грузию

Бывший президент Грузии, руководитель Национального совета реформ Михаел Саакашвили границу Украины не пересекал, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" источники, близкие к Госпогранслужбе.

При этом другой собеседник агентства утверждает, что утром в пятницу Саакашвили находился в с.Лесники, где находится его дом, откуда направился в Киев.

Агентство "Интерфакс-Украина" не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ранее глава созданного в Украине по инициативе руководителя исполкома Национального совета реформ Украины Саакашвили Офиса простых решений и результатов Мария Барабаш подтвердила информацию о прибытии экс-президента Грузии на родину.

"Михаил Саакашвили сейчас находится в Грузии. Я, как руководитель его офиса, могу это подтвердить", - заявила Барабаш в пятницу грузинскому оппозиционному телеканалу "Мтавари архи".