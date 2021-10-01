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15:52 01.10.2021

Wizz Air с 16 декабря запускает рейсы из Киева в Стокгольм

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Wizz Air с 16 декабря запускает рейсы из Киева в Стокгольм

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air с 16 декабря 2021 года запускает рейсы по маршруту Киев – Стокгольм-Скавста (Швеция).

Как сообщила пресс-служба компании в пятницу, рейсы будут выполняться два раза в неделю: по четвергам и воскресеньям.

По мнению менеджера по корпоративным коммуникациям Wizz Air Паулины Госк, запуск данного рейса укрепит культурные и экономические связи между Украиной и Швецией.

В настоящее время прямых рейсов между городами нет.

Теги: #киев #стокгольм #транспорт
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