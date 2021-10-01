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15:39 01.10.2021

Зеленский приедет на заседание "Слуги народа" в Трускавце в субботу - Потураев

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Зеленский приедет на заседание "Слуги народа" в Трускавце в субботу - Потураев

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в выездном заседании фракции "Слуга народа" в субботу в Трускавце Львовской области, сообщил народный депутат Никита Потураев.

Отвечая на вопрос корреспондента агентства "Интерфакс-Украина", парламентарий подтвердил информацию о том, что глава государства присоединится к работе в рамках этого заседания 2 октября. При этом он не смог точно сказать, соответствует ли действительности информация о том, что президент проведет на заседании около полутора часов.

"Я думаю, вы пришли к такому выводу, потому что в программе на эти Q&A, то есть вопросы-ответы с президентом, отведено полтора часа. Но это не означает, что он будет присутствовать только это время", - сказал Потураев.

Он также уточнил, что основная нагрузка во время заседания фракции будет именно в субботу.

"Завтра основное - это работа в группах по стратегическим направлениям, это такая проектная работа", - добавил депутат.

Теги: #трускавец #зеленский
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