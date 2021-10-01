В Трускавце развернут пункт тестирования на COVID-19 для участников выездного заседания фракции "Слуга народа"

В Трускавце (Львовская обл.) для участников выездного заседания фракции "Слуга народа" развернут пункт тестирования на COVID-19, сообщила пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук.

"В месте проведения "Большой фракции" развернут пункт тестирования на COVID-19. Все вакцинированные участники, включая членов команды, сдадут экспресс-тест на выявление антигена, который позволяет получить результат уже через 15 минут", - написала она в Телеграм-канале в пятницу.

Как сообщалось, 1-2 октября в Трускавце пройдет выездное заседание фракции "Слуга народа".