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14:44 01.10.2021

Завершена реконструкция приемного отделения районной больницы в Ковеле - Волынская ОГА

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Завершена реконструкция приемного отделения районной больницы в Ковеле - Волынская ОГА

В приемном отделении центральной районной больницы г. Ковель завершилась реконструкция, проведенная в рамках президентской программы "Большое строительство", сообщила Волынская облгосадминистрация.

Отмечается, что в частности, в рамках реконструкции приемное отделение расширили до 1370 кв. м; площадь до старта работ составляла 157 кв. м.

Кроме того, оборудованы смотровые и консультативные помещения, процедурно-перевязочная комната, помещение с кроватями временного пребывания пациентов. На эти работы из государственного и местного бюджетов выделили 8 млн грн.

В медучреждении также установлены рентгеновская диагностическая система Calypso F MTOes, компьютерный томограф Scenaria View и ангиографические системы Neosoft и NeuAngio 30C.

"Прием пациентов в восстановленном приемном отделении начнется, как только будут специальные разрешительные документы для работы УЗИ, цифрового рентгена и КТ-аппарата", - отметили в ОГА.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в планах "Большого строительства" до конца года - открытие 30 медицинских учреждений, 340 сельских амбулаторий и 200 современных приемных отделений по всей Украине.

Теги: #большое_строительство #ковель #больница
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