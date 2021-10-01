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14:48 01.10.2021

МВД Грузии опровергает информацию о приезде Саакашвили

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МВД Грузии опровергает информацию о приезде Саакашвили

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили не пересекал границу и в Грузии не находится, заявляют в МВД этой страны.

"Михеил Саакашвили не находится на территории Грузии, он не пересекал грузинскую границу. У нас есть информация от украинской стороны, что Саакашвили не выезжал из Украины", - заявил в пятницу на брифинге представитель МВД Александр Дарахвелидзе.

Он отметил, что Саакашвили находится в розыске, и, если он пересечет грузинскую границу, то будет задержан и переправлен в тюрьму.

Между тем, один из лидеров аджарского филиала оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) Мурман Думбадзе заявил в пятницу журналистам, что все граждане Грузии смогут иметь коммуникацию с Саакашвили в субботу, 2 октября, после того, как завершится голосование на местных выборах.

Он подтвердил, что бывший президент находится в Грузии, но не стал уточнять, какими путями тот пересек грузинскую границу.

В свою очередь одна из лидеров ЕНД Эка Херхеулидзе заявила журналистам, что общалась с Саакашвили по видеосвязи. При этом она не назвала время, когда имела место эта беседа.

Ранее появились сообщения, что Саакашвили, проживающий в настоящее время в Украине, вернулся на родину. В пятницу он разместил на своей странице в соцсетях видеокадры, предположительно из Батуми. "Приветствую вас из Батуми и призываю всех идти 2 октября на местные выборы. Мы обязательно победим и будем праздновать победу", - написал экс-президент.

Теги: #грузия #саакашвили #опровержение
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