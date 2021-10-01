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14:32 01.10.2021

Украина должна обустроить госграницу с Россией и Беларусью за два года - Монастырский

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Украина должна обустроить госграницу с Россией и Беларусью за два года - Монастырский

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявляет о необходимости в течение 2022-2023 годов обустроить госграницу с Россией и Беларусью.

Как сообщил Департамент коммуникации МВД Украины, в пятницу министр в Луганской области осмотрел недавно возведенный участок украинско-российской границы в зоне ответственности Луганского пограничного отряда, ознакомился с инженерными устройствами и системой охраны государственных рубежей.

Глава МВД заявил, что система способна противодействовать потенциальным попыткам вторжения, диверсионного проникновения, нелегальной миграции и контрабанде.

"Мы сейчас другие, чем восемь лет назад. Государство приложит все усилия и финансы, чтобы обустроить наконец участок границы с Россией и Беларусью. В следующем году должен быть "большое строительство границ". Это и инженерные сооружения, выполненные специалистами, и в целом новая интеллектуальная граница, которая даст возможность пограничникам на 100% контролировать пределы нашей страны", - отметил Монастырский.

Кроме того, отметил он, МВД сосредоточит внимание на обеспечении хороших условий службы, в том числе достойный уровень оплаты для личного состава.

"Я знаю, что существует нехватка кадров. Но и с этими проблемами будем работать", - сказал министр.

По его словам, для полного обустройства границ необходимо 17 млрд грн. МВД уже обратилось к правительству с требованием заложить эти цифры в бюджет 2022.

"Сегодня я увидел совсем другой уровень обустройства границы. Это интеллектуальная граница, требующая минимального вмешательства человека. И даже из Киева можно отследить нарушения рубежей государства... Участок с протяженностью более 100 км уже обустроен. Но у нас еще тысячи километров необорудованной границы", - сказал Монастырский.

Особенно это актуально в условиях новых миграционных вызовов, вызванных кризисом в Афганистане и действий Беларуси в отношении соседей с ЕС: Польши и балтийских стран.

В свою очередь глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко отметил, что работы по обустройству границы продолжаются.

"В этом году мы планируем принять в эксплуатацию половину уже окончательно завершенного участка Харьковского пограничного отряда. На следующий год запланировано проведение инженерных работ на участках Сумского и Луганского отрядов, чтобы полностью защитить границу с Россией", - сказал он.

Протяженность границы с РФ на суше 1974 км, из них 409 км Донецкой и Луганской областей Украина временно не контролирует.

Теги: #граница #обустройство
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