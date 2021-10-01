СБУ предотвратила заказное убийство фермера в Херсонской области, киллеру обещали $40 тыс.

Сотрудники внутренней безопасности СБУ предотвратили заказное убийство в Херсонской области, задержан организатор, который спланировал ликвидацию местного фермера и пообещал за это $40 тыс., сообщает пресс-центр СБУ.

По данным следствия, заказчиком и организатором убийства оказался другой местный фермер. Он хотел устранить конкурента, который занимается выращиванием сельскохозяйственных культур, усилить его собственные позиции в регионе.

Однако исполнитель заказного убийства, осознавая общественную опасность преступного умысла заказчика, сообщил об этом СБУ.

Правоохранители начали документировать противоправную деятельность и задержали организатора во время передачи последнего транша "вознаграждения".

В настоящее время злоумышленнику готовится сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление), п 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины и решается вопрос об избрании меры пресечения.