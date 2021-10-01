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14:25 01.10.2021

В Киеве возле архивного городка ранили водителя главы Госархива, стрелявший задержан

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В Киеве возле архивного городка ранили водителя главы Госархива, стрелявший задержан

Водитель главы Государственной архивной службы Украины Алексея Хромова был ранен в четверг в результате стрельбы по нему в районе архивного городка, угрозы его жизни нет, стрелок уже задержан, сообщил Хромов в Facebook.

"Вчера я был в служебной командировке в Виннице. Ездил на поезде, служебное авто осталось в архивном городке на Соломенской, 24. В это время из соседнего дома по моему водителю, который находился рядом с гаражом в архивном городке, был произведен выстрел (или несколько)", - написал Хромов в пятницу.

По его словам, пуля или дробь задела подбородок водителя, угрозы его здоровью и жизни нет. "Скорая помощь и полиция отработали хорошо. Следственно-оперативная группа задержала вероятного стрелка", - добавил глава Госархива.

Хромов отметил, что не знает мотивов стрелявшего, ни с чем произошедшее не связывает и просит "не строить конспирологические теории".

Стрельба в автомобиль Хромова велась из пневматического оружия, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в столичном главке полиции.

"Стрелявший задержан. Открыто уголовное производство по ч.4 ст. 296 УК (хулиганство)", - рассказали в полиции.

По словам собеседника агентства, злоумышленник стрелял с балкона жилого дома и, по предварительным данным, попал в автомобиль и ранил водителя главы Госархива случайно.

Теги: #водитель #ранение #госархивслужба
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