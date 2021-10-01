События

13:54 01.10.2021

Власти Беларуси ликвидировали Белорусский Хельсинкский комитет

1 мин читать
Власти Беларуси ликвидировали Белорусский Хельсинкский комитет

Верховный суд Беларуси вынес решение о ликвидации Белорусского Хельсинкского комитета (БХК), говорится в пятницу в сообщении в телеграм-канале Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ), также ликвидированной в стране.

"Верховный суд ликвидировал Белорусский Хельсинкский комитет, последнюю зарегистрированную правозащитную организацию в Беларуси", - говорится в сообщении.

Уточняется, что 30 сентября в Верховном суде прошло основное судебное заседание по иску Министерства юстиции о ликвидации БХК.

"Заместитель председателя организации Гарри Погоняйло, который представлял БХК в суде, заявил, что БХК не согласен с доказательствами и причинами для такого иска, так как самого факта нарушения не было, и материалами в деле это не доказано, что БХК лишили возможности привести свои доказательства, потому что материалы были взяты из уголовного дела, которое еще не рассмотрено. БХК в основном ходатайствовал отложить рассмотрение дела в Верховном суде до завершения уголовного дела, из которого взяли материалы", - отметили в БАЖ.

"Однако суд не принял во внимание эти заявления и постановил ликвидировать БХК", - говорится в сообщении.

Теги: #комитет #хельсинский #ликвидация #беларусь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:57 29.09.2021
Украина запретила импорт э/э из РФ и Беларуси еще на месяц – до 1 ноября 2021г

Украина запретила импорт э/э из РФ и Беларуси еще на месяц – до 1 ноября 2021г

22:41 28.09.2021
Факельное горение возникло на беларусском НПЗ "Нафтан", МЧС занимается ликвидацией пожара

Факельное горение возникло на беларусском НПЗ "Нафтан", МЧС занимается ликвидацией пожара

14:23 23.09.2021
Ионушас из "Слуги народа" возглавил правоохранительный комитет Рады

Ионушас из "Слуги народа" возглавил правоохранительный комитет Рады

20:49 19.09.2021
Три трупа обнаружены возле польско-беларусской границы

Три трупа обнаружены возле польско-беларусской границы

06:50 19.09.2021
Посол Ватикана призвал белорусские власти ускорить амнистию

Посол Ватикана призвал белорусские власти ускорить амнистию

01:39 19.09.2021
Минюст Беларуси подал иск о ликвидации общественного объединения "Говори правду"

Минюст Беларуси подал иск о ликвидации общественного объединения "Говори правду"

14:02 18.09.2021
В Беларуси правозащитнице Рабковой продлили срок содержания под стражей

В Беларуси правозащитнице Рабковой продлили срок содержания под стражей

18:18 17.09.2021
Польский премьер опасается "гибридной атаки" в виде 10 тыс. мигрантов с территории Беларуси

Польский премьер опасается "гибридной атаки" в виде 10 тыс. мигрантов с территории Беларуси

13:44 16.09.2021
Комитет Рады по нацбезопасности 17 сентября планирует рассмотреть законопроект о деолигархизации

Комитет Рады по нацбезопасности 17 сентября планирует рассмотреть законопроект о деолигархизации

06:57 16.09.2021
Макрон сообщил о ликвидации лидера ИГ в Сахаре

Макрон сообщил о ликвидации лидера ИГ в Сахаре

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

МВД Грузии опровергает информацию о приезде Саакашвили

Украина должна обустроить госграницу с Россией и Беларусью за два года - Монастырский

В Киеве из гимназии эвакуировали 1500 детей из-за пожара, пострадавших нет

В украинском офисе Саакашвили подтверждают информацию о его отъезде в Грузию

"Газпром" приостановил транзит газа в Венгрию через Украину

ПОСЛЕДНЕЕ

В Трускавце развернут пункт тестирования на COVID-19 для участников выездного заседания фракции "Слуга народа"

МВД Грузии опровергает информацию о приезде Саакашвили

Завершена реконструкция приемного отделения районной больницы в Ковеле - Волынская ОГА

Украина должна обустроить госграницу с Россией и Беларусью за два года - Монастырский

В Киеве возле архивного городка ранили водителя главы Госархива, стрелявший задержан

СБУ предотвратила заказное убийство фермера в Херсонской области, киллеру обещали $40 тыс.

Сентябрь-2021 в Киеве был прохладным и сухим – обсерватория

Украина и Израиль находятся на финальной стадии взаимного признания свидетельств о вакцинации, одобренных FDA - Посольство

В Киеве магазин "Сяйво книги" проводит акцию ко Дню защитников и защитниц Украины

НБУ выпустит памятную монету "Иван Поддубный"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА