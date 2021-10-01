События

12:23 01.10.2021

НБУ выпустит памятную монету "Иван Поддубный"

1 мин читать
НБУ выпустит памятную монету "Иван Поддубный"

Национальный банк Украины (НБУ) 5 октября введет в обращение памятную монету "Иван Поддубный" номиналом 2 гривни из нейзильбера в честь знаменитого украинского борца, сообщает пресс-служба регулятора в пятницу.

Согласно сообщению на сайте Нацбанка, монета будет выпущена тиражом 35 тыс.

Указывается, что на аверсе монет сверху размещены логотип Банкнотно-монетного двора, надписи "Украинский богатырь" и "Чемпион чемпионов" вокруг изображения земного шара в центре, по бокам – стилизованные сцены борьбы, номинал монеты, надпись "Украина", а сбоку указан год чеканки – 2021.

Согласно описанию, на реверсе размещен портрет Ивана Поддубного, годы жизни спортсмена - 1871-1949, и надпись "Украинский богатырь".

Поддубный родился в Полтавской губернии Российской империи, был многократным чемпионом мира по классической (греко-римской борьбе) в супертяжелом весе. 8 октября 2021 года исполняется 150 лет со дня его рождения.

Теги: #нбу #памятная_монета
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:57 01.10.2021
Пандемия актуализировала развитие дистанционного сервиса в финсекторе - НБУ

Пандемия актуализировала развитие дистанционного сервиса в финсекторе - НБУ

11:40 28.09.2021
НБУ надеется на продление программы с МВФ на 6-9 месяцев

НБУ надеется на продление программы с МВФ на 6-9 месяцев

15:53 27.09.2021
"ФинОм" обратился к НБУ с инициативой предоставить небанковским финучреждениям право на операции по безналичному обмену валют

"ФинОм" обратился к НБУ с инициативой предоставить небанковским финучреждениям право на операции по безналичному обмену валют

20:31 24.09.2021
Шмыгаль попросил НБУ и Госфинмониторинг разъяснить банкам работу с налоговой амнистией

Шмыгаль попросил НБУ и Госфинмониторинг разъяснить банкам работу с налоговой амнистией

12:00 21.09.2021
Закон о виртуальных активах вступит в силу не ранее чем через полгода – НБУ

Закон о виртуальных активах вступит в силу не ранее чем через полгода – НБУ

11:42 21.09.2021
НБУ планирует в качестве пилотного проекта в 2021г выплатить зарплаты работникам Минцифры в е-гривне

НБУ планирует в качестве пилотного проекта в 2021г выплатить зарплаты работникам Минцифры в е-гривне

17:06 17.09.2021
НБУ видит в неконтролируемом распространении криптоактивов риски для монетарного суверенитета

НБУ видит в неконтролируемом распространении криптоактивов риски для монетарного суверенитета

11:28 14.09.2021
Правительство и НБУ сотрудничают в рабочем порядке - премьер

Правительство и НБУ сотрудничают в рабочем порядке - премьер

15:35 13.09.2021
Утвержденные принципы денежно-кредитной политики на 2022г закрепляют инфляционное таргетирование и плавающий курс – НБУ

Утвержденные принципы денежно-кредитной политики на 2022г закрепляют инфляционное таргетирование и плавающий курс – НБУ

12:24 10.09.2021
Рада приняла в 1-м чтении необходимый для сотрудничества с МВФ законопроект о закупке юруслуг НБУ

Рада приняла в 1-м чтении необходимый для сотрудничества с МВФ законопроект о закупке юруслуг НБУ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Киеве из гимназии эвакуировали 1500 детей из-за пожара, пострадавших нет

В украинском офисе Саакашвили подтверждают информацию о его отъезде в Грузию

"Газпром" приостановил транзит газа в Венгрию через Украину

В Украине за сутки зафиксировано 12 034 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 3 264 человека, 172 умерло

В результате обстрела украинских позиций на Донбассе погиб военнослужащий, еще один ранен

ПОСЛЕДНЕЕ

Власти Беларуси ликвидировали Белорусский Хельсинкский комитет

Сентябрь-2021 в Киеве был прохладным и сухим – обсерватория

Украина и Израиль находятся на финальной стадии взаимного признания свидетельств о вакцинации, одобренных FDA - Посольство

В Киеве магазин "Сяйво книги" проводит акцию ко Дню защитников и защитниц Украины

Бананы и каблуки. В Киевском метро в сентябре эскалаторы останавливались 580 раз

В больнице в Румынии произошел пожар, погибли не менее девяти человек

Правоохранители нашли в Донецкой области арсенал похищенных в Крыму боеприпасов

РФ должна вывести своих военных и оружие из Украины и не ограничивать доступ для СММ ОБСЕ - британский посол

Сухая и теплая погода удержится в Украине на выходных

Украинские водительские права с 1 октября действительны в ОАЭ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА