НБУ выпустит памятную монету "Иван Поддубный"

Национальный банк Украины (НБУ) 5 октября введет в обращение памятную монету "Иван Поддубный" номиналом 2 гривни из нейзильбера в честь знаменитого украинского борца, сообщает пресс-служба регулятора в пятницу.

Согласно сообщению на сайте Нацбанка, монета будет выпущена тиражом 35 тыс.

Указывается, что на аверсе монет сверху размещены логотип Банкнотно-монетного двора, надписи "Украинский богатырь" и "Чемпион чемпионов" вокруг изображения земного шара в центре, по бокам – стилизованные сцены борьбы, номинал монеты, надпись "Украина", а сбоку указан год чеканки – 2021.

Согласно описанию, на реверсе размещен портрет Ивана Поддубного, годы жизни спортсмена - 1871-1949, и надпись "Украинский богатырь".

Поддубный родился в Полтавской губернии Российской империи, был многократным чемпионом мира по классической (греко-римской борьбе) в супертяжелом весе. 8 октября 2021 года исполняется 150 лет со дня его рождения.