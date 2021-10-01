Бананы и каблуки. В Киевском метро в сентябре эскалаторы останавливались 580 раз

За сентябрь текущего года эскалаторы столичной подземки останавливались 580 раз по разным причинам, сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

Так, в 60 случаях пассажиры воспользовались ручкой "Стоп" без необходимости.

Еще 257 раз остановки осуществлялись работниками с целью предотвращения травмирования пассажиров.

Кроме того, 183 раза эскалаторы останавливались из-за попадания посторонних предметов: в частности, женских каблуков, ремня, шнурка, шарфа и бананов.

В пресс-службе напоминают, что в настоящее время на станциях "Лукьяновская" и "Олимпийская" продолжаются капитальные ремонты, которые проходят раз в 100-150 тыс. км или каждые 10-11 лет.