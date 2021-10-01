События

12:12 01.10.2021

Бананы и каблуки. В Киевском метро в сентябре эскалаторы останавливались 580 раз

1 мин читать
Бананы и каблуки. В Киевском метро в сентябре эскалаторы останавливались 580 раз

За сентябрь текущего года эскалаторы столичной подземки останавливались 580 раз по разным причинам, сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

Так, в 60 случаях пассажиры воспользовались ручкой "Стоп" без необходимости.

Еще 257 раз остановки осуществлялись работниками с целью предотвращения травмирования пассажиров.

Кроме того, 183 раза эскалаторы останавливались из-за попадания посторонних предметов: в частности, женских каблуков, ремня, шнурка, шарфа и бананов.

В пресс-службе напоминают, что в настоящее время на станциях "Лукьяновская" и "Олимпийская" продолжаются капитальные ремонты, которые проходят раз в 100-150 тыс. км или каждые 10-11 лет.

 

Теги: #киев #метро #эскалатор
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:01 01.10.2021
В Киеве из гимназии эвакуировали 1500 детей из-за пожара, пострадавших нет

В Киеве из гимназии эвакуировали 1500 детей из-за пожара, пострадавших нет

17:43 30.09.2021
Киев готовится к зиме: 480 единиц спецтехники подготовлены, еще около 100 пока на дорожно-строительных работах

Киев готовится к зиме: 480 единиц спецтехники подготовлены, еще около 100 пока на дорожно-строительных работах

11:07 30.09.2021
Высокие цены на газ и переложенные на местное самоуправление тарифы приближают ситуацию с отоплением к критической - Кличко

Высокие цены на газ и переложенные на местное самоуправление тарифы приближают ситуацию с отоплением к критической - Кличко

08:22 30.09.2021
Работы по восстановлению трансформаторной подстанции в Оболонском районе Киева ориентировочно продлятся до вечера четверга

Работы по восстановлению трансформаторной подстанции в Оболонском районе Киева ориентировочно продлятся до вечера четверга

03:35 30.09.2021
В Киеве на мосту Метро ограничат транспортного движение из-за ремонта деформационных швов

В Киеве на мосту Метро ограничат транспортного движение из-за ремонта деформационных швов

22:26 29.09.2021
В Оболонском районе Киева спасатели ликвидировали пожар на трансформаторной подстанции

В Оболонском районе Киева спасатели ликвидировали пожар на трансформаторной подстанции

20:10 29.09.2021
Окружной админсуд Киева считает незаконным наложение штрафа на Вовка

Окружной админсуд Киева считает незаконным наложение штрафа на Вовка

03:56 29.09.2021
Столичные фонтаны с 3 октября приостанавливают работу и переходят в осенне-зимний режим

Столичные фонтаны с 3 октября приостанавливают работу и переходят в осенне-зимний режим

09:04 28.09.2021
Прокуратура сообщила о подозрении адвокату, который завладел двумя квартирами в Киеве стоимостью 2, 5 млн грн

Прокуратура сообщила о подозрении адвокату, который завладел двумя квартирами в Киеве стоимостью 2, 5 млн грн

06:09 28.09.2021
В Киеве ограничат движение транспорта из-за полумарафона, который пройдет 2-3 октября

В Киеве ограничат движение транспорта из-за полумарафона, который пройдет 2-3 октября

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Киеве из гимназии эвакуировали 1500 детей из-за пожара, пострадавших нет

В украинском офисе Саакашвили подтверждают информацию о его отъезде в Грузию

"Газпром" приостановил транзит газа в Венгрию через Украину

В Украине за сутки зафиксировано 12 034 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 3 264 человека, 172 умерло

В результате обстрела украинских позиций на Донбассе погиб военнослужащий, еще один ранен

ПОСЛЕДНЕЕ

НБУ выпустит памятную монету "Иван Поддубный"

В больнице в Румынии произошел пожар, погибли не менее девяти человек

Правоохранители нашли в Донецкой области арсенал похищенных в Крыму боеприпасов

РФ должна вывести своих военных и оружие из Украины и не ограничивать доступ для СММ ОБСЕ - британский посол

Сухая и теплая погода удержится в Украине на выходных

Украинские водительские права с 1 октября действительны в ОАЭ

Послы стран G7 вновь призывают Совет судей ускорить выдвижение кандидатов в Этический совет ВСП

В украинском офисе Саакашвили подтверждают информацию о его отъезде в Грузию

Саакашвили утверждает, что уже находится в Грузии, но в МВД об этом не знают

Крупнейший вьетнамский город Хошимин отменяет режим изоляции

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА