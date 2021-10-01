В больнице в Румынии произошел пожар, погибли не менее девяти человек

В больнице румынского города Констанца в пятницу вспыхнул пожар, жертвами которого стали как минимум девять человек, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на местные власти.

По данным властей, пожар произошёл в пятницу утром. В настоящий момент аварийно-спасательные службы проводят эвакуацию сотрудников и пациентов больницы.

В Минздраве страны в свою очередь отметили, что более точная информация будет предоставлена позднее в ходе пресс-конференции.

По информации ведомства, в больнице находились 113 пациентов, 10 из которых были в палатах интенсивной терапии.