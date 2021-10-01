Правоохранители нашли в Донецкой области арсенал похищенных в Крыму боеприпасов

Правоохранители обнаружили в Донецкой области тайник с оружием и боеприпасами, находившимися в Крыму на момент оккупации полуострова, сообщается на сайте Офиса генерального прокурора Украины.

"Прокуратура автономии осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по фактам похищения огнестрельного оружия и боеприпасов, находившихся в Крыму на момент оккупации территории полуострова (ч.1 ст.262, ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины). В рамках уголовного производства правоохранители получили оперативную информацию, что такое оружие может находиться на территории Донецкой области. В ходе проведения ее проверки, тайник с оружием и боеприпасами обнаружили на территории гаражного кооператива города Авдеевка", - говорится в сообщении.

Правоохранители изъяли 60 гранат Ф-1, 36 гранат РГД, более 100 мин, 10 ручных противотанковых гранатометов. Кроме того, в тайнике найдена установка противотанковой управляемой ракеты и почти 14 тыс патронов различного калибра.

Сейчас устанавливается происхождение оружия и боеприпасов, а также лица, причастные к их незаконному хранению. Все средства поражения изъяты и направлены на криминалистические экспертизы.