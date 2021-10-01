Украинские водительские права с 1 октября действительны в ОАЭ

Меморандум о взаимопонимании между Министерствами внутренних дел Украины и Объединенных Арабских Эмиратов о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений, подписанный 14 февраля в г.Абу-Даби, вступил в силу 1 октября, сообщается на сайте украинского МВД.

"Отныне каждый гражданин Украины, который переезжает на жительство в ОАЭ, сможет конвертировать собственное национальное водительское удостоверение в эмиратское соответствие по упрощенной процедуре - без необходимости повторной сдачи теоретического и практического экзаменов. Такое упрощение касается только категорий "А" и "В". Кроме того, благодаря достигнутым договоренностям, граждане Украины, временно находящиеся в ОАЭ, могут управлять автомобилем, имея при себе национальное водительское удостоверение без необходимости дополнительного получения международного удостоверения", - говорится в сообщении.

Аналогичные условия будут применяться к гражданам ОАЭ, которые находятся или проживают в Украине.

Международный договор стал результатом почти трехлетней слаженной работы специалистов МВД, МИД и посольства Украины в ОАЭ, говорится в сообщении.