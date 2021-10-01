В Киеве из гимназии эвакуировали 1500 детей из-за пожара, пострадавших нет

В Дарницком районе столицы в результате пожара в гимназии были эвакуированы 1500 детей, сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Киеве.

"1 октября в 10:05 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре в одной из столичных гимназий на ул. Княжий затон, 12-А, что в Дарницком районе столицы", - говорится в сообщении ГУ ГСЧС Украины в Киеве.

На место вызова были направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытию было установлено, что в 4-этажном гимназии на первом этаже в столовой произошло возгорание на площади 25 кв.м. До прибытия спасателей администрацией были проведены мероприятия по эвакуации персонала и участников учебного процесса.

"В 10:31 пожар был локализован на площади 25 кв.м, а в 10:35 - ликвидирован", - отмечается в сообщении.

На месте происшествия работало 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 20 человек личного состава подразделений Главного управления ДСНС Украины в г. Киеве.

Погибших и травмированных нет.

Причина возникновения пожара выясняется правоохранительными органами.