События

11:01 01.10.2021

В Киеве из гимназии эвакуировали 1500 детей из-за пожара, пострадавших нет

1 мин читать
В Киеве из гимназии эвакуировали 1500 детей из-за пожара, пострадавших нет

В Дарницком районе столицы в результате пожара в гимназии были эвакуированы 1500 детей, сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Киеве.

"1 октября в 10:05 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре в одной из столичных гимназий на ул. Княжий затон, 12-А, что в Дарницком районе столицы", - говорится в сообщении ГУ ГСЧС Украины в Киеве.

На место вызова были направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытию было установлено, что в 4-этажном гимназии на первом этаже в столовой произошло возгорание на площади 25 кв.м. До прибытия спасателей администрацией были проведены мероприятия по эвакуации персонала и участников учебного процесса.

"В 10:31 пожар был локализован на площади 25 кв.м, а в 10:35 - ликвидирован", - отмечается в сообщении.

На месте происшествия работало 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 20 человек личного состава подразделений Главного управления ДСНС Украины в г. Киеве.

Погибших и травмированных нет.

Причина возникновения пожара выясняется правоохранительными органами.

Теги: #киев #гимназия #пожар
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:43 30.09.2021
Киев готовится к зиме: 480 единиц спецтехники подготовлены, еще около 100 пока на дорожно-строительных работах

Киев готовится к зиме: 480 единиц спецтехники подготовлены, еще около 100 пока на дорожно-строительных работах

11:07 30.09.2021
Высокие цены на газ и переложенные на местное самоуправление тарифы приближают ситуацию с отоплением к критической - Кличко

Высокие цены на газ и переложенные на местное самоуправление тарифы приближают ситуацию с отоплением к критической - Кличко

08:22 30.09.2021
Работы по восстановлению трансформаторной подстанции в Оболонском районе Киева ориентировочно продлятся до вечера четверга

Работы по восстановлению трансформаторной подстанции в Оболонском районе Киева ориентировочно продлятся до вечера четверга

03:35 30.09.2021
В Киеве на мосту Метро ограничат транспортного движение из-за ремонта деформационных швов

В Киеве на мосту Метро ограничат транспортного движение из-за ремонта деформационных швов

22:26 29.09.2021
В Оболонском районе Киева спасатели ликвидировали пожар на трансформаторной подстанции

В Оболонском районе Киева спасатели ликвидировали пожар на трансформаторной подстанции

20:10 29.09.2021
Окружной админсуд Киева считает незаконным наложение штрафа на Вовка

Окружной админсуд Киева считает незаконным наложение штрафа на Вовка

03:56 29.09.2021
Столичные фонтаны с 3 октября приостанавливают работу и переходят в осенне-зимний режим

Столичные фонтаны с 3 октября приостанавливают работу и переходят в осенне-зимний режим

22:41 28.09.2021
Факельное горение возникло на беларусском НПЗ "Нафтан", МЧС занимается ликвидацией пожара

Факельное горение возникло на беларусском НПЗ "Нафтан", МЧС занимается ликвидацией пожара

09:04 28.09.2021
Прокуратура сообщила о подозрении адвокату, который завладел двумя квартирами в Киеве стоимостью 2, 5 млн грн

Прокуратура сообщила о подозрении адвокату, который завладел двумя квартирами в Киеве стоимостью 2, 5 млн грн

06:09 28.09.2021
В Киеве ограничат движение транспорта из-за полумарафона, который пройдет 2-3 октября

В Киеве ограничат движение транспорта из-за полумарафона, который пройдет 2-3 октября

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В украинском офисе Саакашвили подтверждают информацию о его отъезде в Грузию

"Газпром" приостановил транзит газа в Венгрию через Украину

В Украине за сутки зафиксировано 12 034 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 3 264 человека, 172 умерло

В результате обстрела украинских позиций на Донбассе погиб военнослужащий, еще один ранен

На полигоне под Киевом погиб 24-летний боец Нацгвардии - СМИ

ПОСЛЕДНЕЕ

Послы стран G7 вновь призывают Совет судей ускорить выдвижение кандидатов в Этический совет ВСП

В украинском офисе Саакашвили подтверждают информацию о его отъезде в Грузию

Саакашвили утверждает, что уже находится в Грузии, но в МВД об этом не знают

Крупнейший вьетнамский город Хошимин отменяет режим изоляции

Число заражений COVID-19 в мире превысило 233,7 млн

"Слуги народа" прибыли в Трускавец

С начала прививочной кампании привито более 7 млн человек

"Газпром" приостановил транзит газа в Венгрию через Украину

В Украине за сутки зафиксировано 12 034 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 3 264 человека, 172 умерло

Ситуация с топливом в Великобритании постепенно стабилизируется - правительство

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА