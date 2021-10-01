Послы стран G7 вновь призывают Совет судей ускорить выдвижение кандидатов в Этический совет ВСП

Послы стран "Большой семерки" (G7) продолжают поддерживать процесс всесторонней судебной реформы в Украине и призывают Совет судей ускорить выдвижение кандидатов в Этический совет Высшего совета правосудия (ВСП).

"Послы стран G7 продолжают поддерживать процесс всесторонней судебной реформы в Украине. На вчерашней дискуссии, проходившей в Офисе президента Украины, они повторили свой призыв к Совету судей объявить своих кандидатов в Этический совет Высшего совета правосудия как можно скорее", - говорится в сообщении послов G7 в Киеве на странице в Twitter.

Они также предлагают "способным и честным судьям и юристам Украины подать заявки в Этический совет и приобщиться к международным экспертам для совместной работы над этой исторической реформой, которая поможет создать надежную и эффективную систему правосудия, которую заслуживает Украина".