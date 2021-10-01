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10:26 01.10.2021

В украинском офисе Саакашвили подтверждают информацию о его отъезде в Грузию

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В украинском офисе Саакашвили подтверждают информацию о его отъезде в Грузию

Глава созданного в Украине по инициативе руководителя исполкома Национального совета реформ Украины Михеила Саакашвили Офиса простых решений и результатов Мария Барабаш подтверждает информацию о прибытии экс-президента Грузии на родину.

"Михаил Саакашвили сейчас находится в Грузии. Я, как руководитель его офиса, могу это подтвердить", - заявила Барабаш в пятницу грузинскому оппозиционному телеканалу "Мтавари архи".

По ее информации, Саакашвили покинул Киев минувшей ночью.

"Три дня назад он собрал команду и сказал, что направляется в Грузию, так как сейчас переломный момент для страны (Грузии), когда выбор должен быть сделан между Европой и прошлым. Сказал нам, что должен ехать, потому что сейчас важный референдум, и он должен быть в Грузии", - отметила она.

Саакашвили, который находится в Грузии в розыске, в пятницу сообщил через социальные сети, что уже находится на грузинской территории. Он распространил два видео, утверждая, что находится в Батуми.

Между тем, в МВД Грузии заявили журналистам, что Саакашвили границу не пересекал.

Теги: #прибытие #грузия #саакашвили
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