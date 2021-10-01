"Слуги народа" прибыли в Трускавец

Народные депутаты из фракции "Слуга народа" прибыли в Трускавец, где при участии президента Украины состоится ее выездное заседание.

Как сообщил журналистам народный депутат Алексей Жмеренецкий, в поезде "Киев-Трускавец" к месту проведения совещания добирались около 70% парламентариев. По его словам, поездку они оплачивали за свой счёт.

"Мы "скидывались". Нам централизованно покупали билеты, но за наш счёт. И сейчас мы будем оплачивать проживание в отеле. Номера для нас уже забронированы", - отметил он в комментарии представителям СМИ.