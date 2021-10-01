События

09:00 01.10.2021

"Слуги народа" прибыли в Трускавец

1 мин читать
"Слуги народа" прибыли в Трускавец

Народные депутаты из фракции "Слуга народа" прибыли в Трускавец, где при участии президента Украины состоится ее выездное заседание.

Как сообщил журналистам народный депутат Алексей Жмеренецкий, в поезде "Киев-Трускавец" к месту проведения совещания добирались около 70% парламентариев. По его словам, поездку они оплачивали за свой счёт.

"Мы "скидывались". Нам централизованно покупали билеты, но за наш счёт. И сейчас мы будем оплачивать проживание в отеле. Номера для нас уже забронированы", - отметил он в комментарии представителям СМИ.

Теги: #трускавец #слуга_народа #заседание
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:23 30.09.2021
Разумков: у меня нет конфликта с фракцией "Слуга народа"

Разумков: у меня нет конфликта с фракцией "Слуга народа"

11:55 30.09.2021
Тема отзыва Разумкова с поста председателя Рады на заседаниях "Слуги народа" не поднималась - спикер фракции

Тема отзыва Разумкова с поста председателя Рады на заседаниях "Слуги народа" не поднималась - спикер фракции

23:21 27.09.2021
Разумкову пока не отправляли приглашение на выездное заседание "Слуга народа" в Трускавце, потому что он не является членом фракции - Арахамия

Разумкову пока не отправляли приглашение на выездное заседание "Слуга народа" в Трускавце, потому что он не является членом фракции - Арахамия

22:40 27.09.2021
Замена глав парламентских комитетов не будет обсуждаться в Трускавце - Арахамия

Замена глав парламентских комитетов не будет обсуждаться в Трускавце - Арахамия

12:45 24.09.2021
В "Слуге народа" не исключают, что на выездном заседании фракции с Зеленским будут присутствовать кандидаты в министры

В "Слуге народа" не исключают, что на выездном заседании фракции с Зеленским будут присутствовать кандидаты в министры

11:40 24.09.2021
Гетманцев опроверг информацию о том, что в Раде собирают подписи за отставку Разумкова

Гетманцев опроверг информацию о том, что в Раде собирают подписи за отставку Разумкова

22:11 23.09.2021
Парламентская ВСК по вопросу "вагнеровцев" 24 сентября проведет заседание

Парламентская ВСК по вопросу "вагнеровцев" 24 сентября проведет заседание

15:23 23.09.2021
Корниенко не исключает, что Разумкова пригласят на заседание фракции в Трускавце

Корниенко не исключает, что Разумкова пригласят на заседание фракции в Трускавце

19:06 22.09.2021
Разумков не получил приглашение на совещание Зеленского с депутатами "Слуги народа"

Разумков не получил приглашение на совещание Зеленского с депутатами "Слуги народа"

13:58 22.09.2021
На выездное заседание фракции "Слуга народа" пригласят генпрокурора и главу СБУ – Корниенко

На выездное заседание фракции "Слуга народа" пригласят генпрокурора и главу СБУ – Корниенко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки зафиксировано 12 034 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 3 264 человека, 172 умерло

В результате обстрела украинских позиций на Донбассе погиб военнослужащий, еще один ранен

На полигоне под Киевом погиб 24-летний боец Нацгвардии - СМИ

"Слуга народа" рассматривает Стефанчука единственным кандидатом на пост спикера Рады в случае отставки Разумкова - источник

Кличко уволил руководителя "Института Генплана г.Киева"

ПОСЛЕДНЕЕ

Число заражений COVID-19 в мире превысило 233,7 млн - университет Хопкинса

С начала прививочной кампании привито более 7 млн человек

"Газпром" приостановил транзит газа в Венгрию через Украину

Саакашвили утверждает, что уже находится в Грузии, но в МВД об этом не знают

В Украине за сутки зафиксировано 12 034 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 3 264 человека, 172 умерло

Ситуация с топливом в Великобритании постепенно стабилизируется - правительство

CБУ раскрыла хищение миллионов гривен на ремонте местных дорог в южных и центральных регионах страны

В результате обстрела украинских позиций на Донбассе погиб военнослужащий, еще один ранен

1 октября: Какой сегодня праздник

В результате ДТП в Польше погибло трое граждан Украины - СМИ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА