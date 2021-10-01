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08:55 01.10.2021

С начала прививочной кампании привито более 7 млн человек

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С начала прививочной кампании привито более 7 млн человек

С начала прививочной кампании привито 7 072 803 человека, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Telegram.

"С начала прививочной кампании привито 7 072 803 человека, из них получили одну дозу – 7 072 801 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 674 722 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 12 747 523 прививки", - указано в сообщении утром в пятницу.

При этом, за минувшие сутки 30 сентября вакцинировано 129 533 человека. Одну дозу получили 72 268 человек, полностью иммунизированы – 57 265 человек.

Отмечается, что в течение суток работало 897 мобильных бригад, 2 976 пунктов прививки, 346 центров вакцинации.

Теги: #вакцинация #коронавирус
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