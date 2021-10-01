"Газпром" приостановил транзит газа в Венгрию через Украину

Российский "Газпром" с 1 октября 2021 года, с начала новых газовых суток (07:00), остановил транзит природного газа через Украину в направлении Венгрии, сообщила пресс-служба оператора ГТС Украины.

По ее данным, заявки на транзит газа не поступили, несмотря на то, что мощности из Украины на выход в Венгрию законтрактованы на весь газовый год (с октября 2021 год по 30 сентября 2022) в размере 24,6 млн куб. м в сутки.

Компания отмечает, что из-за того, что импорт газа из Венгрии в Украину происходил путем виртуального реверса, возможность импорта из Венгрии без транзита в настоящее время отсутствует.

"Венгрия на протяжении десятилетий получала газ через территорию Украины, и украинская сторона ни разу не нарушила обязательств. Более того, украинский маршрут – наиболее экономически выгодный, поскольку является кратчайшим путем поставки газа в Венгрию", -- приводятся в сообщении слова главы ОГТСУ Сергея Макогона.

Он считает, что монополизация газовых маршрутов "Газпромом", которая сейчас происходит, ставит вопрос об основополагающих принципах функционирования газовых рынков ЕС – конкурентности и прозрачности.

"Усиление доминирующего положения одного игрока и использование им рычагов влияния в явно политических целях на фоне шокирующего роста цен на газ в Европе должно быть прекращено", -- подчеркнул Макогон.

В ОГТСУ напомнили о декларации США и Германии о необходимости сохранения транзита газа через Украину. В то же время "Газпром" продолжает сокращать объемы транзита через ГТС Украины, констатировали в компании.

Как сообщалось, 27 сентября венгерская MVM Group и "Газпром экспорт" в Будапеште подписали новый долгосрочный контракт на поставку газа в Венгрию. Новый документ рассчитан на 15 лет с возможностью изменения условий через 10 лет. Венгрия будет получать по 4,5 млрд куб. м газа в год: 3,5 млрд куб. м через Сербию (через газопровод "Турецкий поток" и его сухопутные продолжения) и 1 млрд куб. м - через Австрию.

В связи с подписанием Министерство иностранных дел Украины выступило с заявлением, в котором отметило, что Украина "удивлена и разочарована" этим решением. "Считаем это исключительно политическим, экономически необоснованным решением, принятым в угоду Кремлю и в ущерб национальным интересам Украины и украинско-венгерским отношениям, не соответствует принципам Договора об основах добрососедства и сотрудничества между Украиной и Венгерской Республикой от 6 декабря 1991 года", - отмечается в заявлении.

В свою очередь министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что "считает серьезным нарушением нашего суверенитета и интересов национальной безопасности желание помешать безопасному газоснабжению нашей страны, отоплению домов венгерского народа и работе промышленности".

В Европейской комиссии заявили, что ведут проверку на предмет того, какими могут быть последствия долгосрочного контракта на поставку газа в Венгрию, подписанного накануне венгерской MVM Group и "Газпром экспорт".