События

08:51 01.10.2021

"Газпром" приостановил транзит газа в Венгрию через Украину

3 мин читать
"Газпром" приостановил транзит газа в Венгрию через Украину

Российский "Газпром" с 1 октября 2021 года, с начала новых газовых суток (07:00), остановил транзит природного газа через Украину в направлении Венгрии, сообщила пресс-служба оператора ГТС Украины.

По ее данным, заявки на транзит газа не поступили, несмотря на то, что мощности из Украины на выход в Венгрию законтрактованы на весь газовый год (с октября 2021 год по 30 сентября 2022) в размере 24,6 млн куб. м в сутки.

Компания отмечает, что из-за того, что импорт газа из Венгрии  в Украину происходил путем виртуального реверса, возможность импорта из Венгрии без транзита в настоящее время отсутствует.

"Венгрия на протяжении десятилетий получала газ через территорию Украины, и украинская сторона ни разу не нарушила обязательств. Более того, украинский маршрут – наиболее экономически выгодный, поскольку является кратчайшим путем поставки газа в Венгрию", -- приводятся в сообщении слова главы ОГТСУ Сергея Макогона.

Он считает, что монополизация газовых маршрутов "Газпромом", которая сейчас происходит, ставит вопрос об основополагающих принципах функционирования газовых рынков ЕС – конкурентности и прозрачности.

"Усиление доминирующего положения одного игрока и использование им рычагов влияния в явно политических целях на фоне шокирующего роста цен на газ в Европе должно быть прекращено", -- подчеркнул Макогон.

В ОГТСУ напомнили о декларации США и Германии о необходимости сохранения транзита газа через Украину. В то же время "Газпром" продолжает сокращать объемы транзита через ГТС Украины, констатировали в компании.

Как сообщалось, 27 сентября венгерская MVM Group и "Газпром экспорт" в Будапеште подписали новый долгосрочный контракт на поставку газа в Венгрию. Новый документ рассчитан на 15 лет с возможностью изменения условий через 10 лет. Венгрия будет получать по 4,5 млрд куб. м газа в год: 3,5 млрд куб. м через Сербию (через газопровод "Турецкий поток" и его сухопутные продолжения) и 1 млрд куб. м - через Австрию.

В связи с подписанием Министерство иностранных дел Украины выступило с заявлением, в котором отметило, что Украина "удивлена и разочарована" этим решением. "Считаем это исключительно политическим, экономически необоснованным решением, принятым в угоду Кремлю и в ущерб национальным интересам Украины и украинско-венгерским отношениям, не соответствует принципам Договора об основах добрососедства и сотрудничества между Украиной и Венгерской Республикой от 6 декабря 1991 года", - отмечается в заявлении.

В свою очередь министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что "считает серьезным нарушением нашего суверенитета и интересов национальной безопасности желание помешать безопасному газоснабжению нашей страны, отоплению домов венгерского народа и работе промышленности".

В Европейской комиссии заявили, что ведут проверку на предмет того, какими могут быть последствия долгосрочного контракта на поставку газа в Венгрию, подписанного накануне венгерской MVM Group и "Газпром экспорт".

Теги: #венгрия #газпром #остановка
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:31 30.09.2021
Кулеба: мы готовы к дружественным отношениям с Венгрией, но с полным уважением к позиции Украины

Кулеба: мы готовы к дружественным отношениям с Венгрией, но с полным уважением к позиции Украины

20:57 28.09.2021
Министр энергетики Галущенко заявил Еврокомиссии о позиции Киева относительно контракта о поставках газа из РФ в Венгрию

Министр энергетики Галущенко заявил Еврокомиссии о позиции Киева относительно контракта о поставках газа из РФ в Венгрию

15:12 28.09.2021
Еврокомиссия проводит оценку возможных последствий нового контракта Венгрии и "Газпрома"

Еврокомиссия проводит оценку возможных последствий нового контракта Венгрии и "Газпрома"

13:51 28.09.2021
Кулеба призвал Венгрию не "раскручивать эмоции" в связи с кризисом из-за подписания соглашения с "Газпромом"

Кулеба призвал Венгрию не "раскручивать эмоции" в связи с кризисом из-за подписания соглашения с "Газпромом"

12:53 28.09.2021
В Кремле заявили о готовности обсуждать с Киевом прямые закупки газа

В Кремле заявили о готовности обсуждать с Киевом прямые закупки газа

11:25 28.09.2021
Посол Украины вызван в МИД Венгрии из-за позиции Киева по сделке между Будапештом и Газпромом

Посол Украины вызван в МИД Венгрии из-за позиции Киева по сделке между Будапештом и Газпромом

11:22 28.09.2021
МИД Украины вызывает посла Венгрии из-за соглашения с "Газпромом" – Николенко

МИД Украины вызывает посла Венгрии из-за соглашения с "Газпромом" – Николенко

11:03 28.09.2021
Газпром полностью прекратил продажи газа на своей электронной площадке на 2022г

Газпром полностью прекратил продажи газа на своей электронной площадке на 2022г

10:52 28.09.2021
Поток газа по газопроводу "Ямал-Европа" досрочно снизился до уровня октябрьского бронирования

Поток газа по газопроводу "Ямал-Европа" досрочно снизился до уровня октябрьского бронирования

00:03 28.09.2021
Кулеба: Украина ответит на удар со стороны Венгрии соответствующе

Кулеба: Украина ответит на удар со стороны Венгрии соответствующе

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки зафиксировано 12 034 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 3 264 человека, 172 умерло

В результате обстрела украинских позиций на Донбассе погиб военнослужащий, еще один ранен

На полигоне под Киевом погиб 24-летний боец Нацгвардии - СМИ

"Слуга народа" рассматривает Стефанчука единственным кандидатом на пост спикера Рады в случае отставки Разумкова - источник

Кличко уволил руководителя "Института Генплана г.Киева"

ПОСЛЕДНЕЕ

Число заражений COVID-19 в мире превысило 233,7 млн - университет Хопкинса

"Слуги народа" прибыли в Трускавец

С начала прививочной кампании привито более 7 млн человек

Саакашвили утверждает, что уже находится в Грузии, но в МВД об этом не знают

В Украине за сутки зафиксировано 12 034 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 3 264 человека, 172 умерло

Ситуация с топливом в Великобритании постепенно стабилизируется - правительство

CБУ раскрыла хищение миллионов гривен на ремонте местных дорог в южных и центральных регионах страны

В результате обстрела украинских позиций на Донбассе погиб военнослужащий, еще один ранен

1 октября: Какой сегодня праздник

В результате ДТП в Польше погибло трое граждан Украины - СМИ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА