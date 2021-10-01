В Украине за сутки зафиксировано 12 034 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 3 264 человека, 172 умерло

В Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано 12 034 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 3 264 человека, 172 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 30 сентября 2021 в Украине зафиксировано 12 034 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 059, медработников - 248). Также за минувшие сутки: госпитализировано – 2 637 человек; летальных случаев - 172; выздоровели – 3 264 человека", – сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале.

Днем ранее, 30 сентября зафиксировано 11 757 новых случаев заболевания СOVID-19, 29 сентября зафиксировано 9 666 новых случаев заболевания СOVID-19, 28 сентября зафиксировано 6 552 новых случая заболевания СOVID-19, 21 сентября зафиксировано 5 159 новых случаев заболевания, 27 сентября зафиксировано 3 007 новых случаев заболевания СOVID-19, 26 сентября зафиксировано 4 647 новых случаев заболевания СOVID-19, 25 сентября зафиксировано 8 267 новых случаев заболевания СOVID-19, 24 сентября зафиксировано 9 058 новых случаев заболевания СOVID-19.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 435 413 человек, выздоровело 2 258 455 человек, летальных случаев - 56 446.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1225), Львовской (794), Запорожской (770) Донецкой (745) и Днепропетровской (725) областях.