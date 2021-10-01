Ситуация с топливом в Великобритании постепенно стабилизируется - правительство

В правительстве Великобритании считают, что топливный кризис в стране постепенно сходит на нет, сообщил в четверг Sky News.

По словам министра предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Квази Квартенга, ситуация с топливом по всей стране постепенно улучшается. То же самое изданию Sky News ранее сообщил главный секретарь казначейства Саймон Кларк.

"Сейчас эта ситуация снова находится под контролем. Заправочные станции получают больше топлива, чем продают, и мы уверены, что теперь рынок может решить эту проблему", - заявил Кларк.

Тем не менее, как отмечает телеканал, розничные продавцы предупреждают, что в реальности на заправочных станциях бензин все еще кончается быстрее, чем его успевают пополнять, а в некоторых регионах страны к заправкам продолжают выстраиваться длинные очереди из автомобилей.

Во вторник лидер британских лейбористов обвинил правительство Великобритании в том, что оно привело королевство к "хаосу", не сумев справиться с топливным кризисом. Он призвал премьер-министра Британии Бориса Джонсона предоставить ключевым работникам приоритетный доступ к запасам топлива, чтобы они могли продолжать работу.

Великобритания столкнулась с нехваткой водителей бензовозов: многие покинули страну после Brexit, а получение водительских прав оказалось затруднено из-за пандемии коронавируса. В результате в стране наблюдаются перебои с поставками топлива, что сказывается на поставках продовольствия в магазины, на работе учителей и врачей.