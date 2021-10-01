События

07:35 01.10.2021

CБУ раскрыла хищение миллионов гривен на ремонте местных дорог в южных и центральных регионах страны

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CБУ раскрыла хищение миллионов гривен на ремонте местных дорог в южных и центральных регионах страны

Служба безопасности Украины ликвидировала в Херсонской и Черкасской областях схемы присвоения государственных денег, выделенных на реконструкцию дорог местного значения, сообщила пресс-служба ведомства в четверг.

"Установлено, что руководители двух коммерческих структур наладили механизм присвоения бюджетных денег, предусмотренных на капитальный ремонт местных дорог. Противоправная деятельность злоумышленников нанесла государству ущерб в размере более 3 млн грн", - сказано в сообщении.

По данным следствия, подрядчики заключили с представителями нескольких органов местного самоуправления договора на реконструкцию дорог в регионах.

Однако, коммерсанты выполнили соответствующие работы не в полном объеме и с нарушением государственных строительных норм, а полученную "разницу" вывели в тень. Для этого участники сделок вносили недостоверные сведения в отчетной документации.

По материалам СБУ руководителям двух подрядных структур сообщено о подозрении по: ч. 5 ст. 191 (растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах), ст. 366 (служебный подлог) УК Украины.

Как сообщается, следствие продолжается для привлечения к ответственности других причастных.

Теги: #дороги #ремонт #хищение
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