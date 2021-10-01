В результате обстрела украинских позиций на Донбассе погиб военнослужащий, еще один ранен

В результате обстрела украинских позиций в течение минувших суток на Донбассе погиб военнослужащий, еще один ранен, сообщили в пресс-центре штаба Операции объединенных сил в пятницу утром.

"Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью, один - огнестрельное ранение. Военнослужащий находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - средней тяжести", - указано в сводке.

Отмечается, что за прошедшие сутки, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В частности, у Новотошкивского враждебные вооруженные формирования РФ дважды обстреляли позиции украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи Каменки оккупанты дважды вели огонь из артиллерии калибра 122 мм, а также из минометов калибра 82 мм и 120 мм. В районе населенного пункта Попасна наемники совершили два обстрелы из гранатометов различных систем. Из станковых противотанковых гранатометов различных систем враг вел огонь в сторону Золотого-4 и Катериновки. Вблизи Светлодарска противник применил крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Неподалеку Крымского оккупанты вели обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. В районе Павлополя наемники дважды обстреляли украинские позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В сторону Талаковки враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

"По состоянию на 7:00 утра, 1 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - подчеркнули в штабе.