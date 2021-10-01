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06:29 01.10.2021

В результате ДТП в Польше погибло трое граждан Украины - СМИ

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В результате ДТП в Польше погибло трое граждан Украины - СМИ

В Польше, во Вроцлаве автомобиль BMW врезался в фонарь, погибло три украинца ,сообщает интернет-издание "Mukachevo.net" со ссылкой на пресс-секретаря Лодзской полиции Иоанну Концкы.

"Известно, что украинцы проживали в Польше и ехали во Вроцлаве на BMW польской регистрации. Автомобиль, который двигался по дороге национального значения №91, в направлении города Катовице занесло, и он врезался в фонарь", - говорится на сайте издания.

В результате автомобиль разорвало пополам, а трое из четырех человек, которые находились в автомобиле, погибли.

Как сообщается, погибшими оказались двое мужчин в возрасте 23 и 25 лет и 23-летняя женщина. Женщина в возрасте 25 лет находится в больнице. Двое из погибших, вероятно, были супругами.

Теги: #жертвы #дтп #польша
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