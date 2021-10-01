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05:04 01.10.2021

Космический корабль Cargo Dragon в пятницу приводнится в Атлантике

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Космический корабль Cargo Dragon в пятницу приводнится в Атлантике

Грузовой космический корабль многоразового использования Cargo Dragon американской компании SpaceX в пятницу по киевскому времени должен приводнится в Атлантике, сообщает Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

В четверг он успешно отстыковался от Международной космической станции (МКС). Как ожидается, после сведения корабля с орбиты его спускаемая капсула с помощью парашютной системы в четверг в районе 23:00 по времени Восточного побережья США (в пятницу в 06:00 по Киеву) совершит мягкую посадку в Атлантике вблизи Флориды.

Cargo Dragon доставит на Землю около 2,2 тонн груза, в том числе результаты научных экспериментов, проведённых на МКС.

В настоящее время он является единственным космическим кораблем для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю.

В общей сложности корабль Cargo Dragon пробыл в составе МКС месяц. Он был выведен на орбиту 29 августа ракетой-носителем Falcon 9 компании SpaceX, стартовавшей с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Через день, 30 августа он успешно состыковался с МКС, доставив на станцию более трех тонн продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения научных экспериментов экипажем станции.

Это уже 23-й полет "грузовика" SpaceX к МКС и третья миссия модифицированного варианта корабля - Cargo Dragon 2, который способен доставлять на МКС на 20% больше груза, а также может автономно стыковаться со станцией без помощи традиционного захвата рукой-манипулятором Canadarm2 для последующей пришвартовки, как прежний вариант.

Новый грузовой корабль рассчитан на пять полётов к МКС и обратно вместо трех в рамках миссий прежних "грузовиков" Cargo Dragon. Этот корабль может оставаться на станции в течение 75 дней по сравнению с 40 днями в предыдущем варианте.

Запуск корабля в версии Cargo Dragon 2 был осуществлен в рамках второго контракта между NASA и компанией SpaceX по снабжению станции. С октября 2012 года по август 2021 года компания SpaceX осуществила 23 пуска грузовых кораблей Cargo Dragon к МКС. Один из них (в 2015 году) окончился неудачей из-за аварии ракеты-носителя Falcon 9.

В настоящее время экипаж МКС состоит из космонавтов "Роскосмоса" Олега Новицкого и Петра Дуброва и астронавта NASA Марка Ванде Хай, прибывших на МКС 9 апреля на корабле "Союз МС-18", а также прибывших на МКС на корабле Crew Dragon-2 24 апреля астронавтов NASA Меган Макартур и Шейна Кимбро, астронавта Европейского космического агентства (ESA) Томаса Песке и астронавта Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хосидэ.

 

Теги: #мкс #сша #корабль #приводнение
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