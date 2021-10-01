Иностранные авиакомпании задолжали Украине 7 млн грн за полеты над Черным морем

Прокуратура Автономной Республики Крым и г. Севастополь установила, что 7 иностранных авиакомпаний задолжали государственным предприятию Украины за аэронавигационные услуги над Черным морем на общую сумму 7 млн грн, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Прокуратурой автономии, в ходе досудебного расследования, начатого по фактам нарушения правил международных полетов (ст. 334 УК Украины), установлено, что в 7 иностранных авиакомпаний возникли задолженности перед государственным предприятием обслуживания воздушного движения Украины ("Украэрорух") за предоставленные аэронавигационные услуги в воздушном пространстве Украины, в частности, над Черным морем на общую сумму 7 млн грн", - указано в сообщении на сайте прокуратуры.

Сообщается, что решением Хозяйственного суда Киевской области удовлетворено иск прокуратуры АР Крым и г. Севастополя к авиакомпании "Рrimera Аir Nordic" о взыскании задолженности за предоставленные ей услуги в воздушном пространстве Украины, в частности, над Черным морем, на общую сумму около 150 тыс. грн.

Отмечается, что в результате предъявления указанных исков, одна из авиакомпаний Объединенных Арабских Эмиратов в полном объеме оплатила задолженность на сумму более 3 млн грн, а также два иска прокуратуры автономии были удовлетворены судом на общую сумму свыше 250 тыс. грн.

Как сообщается, предъявление исков обусловлено необходимостью обеспечить стабильность функционирования государственного предприятия, которое имеет стратегическое значение для экономики и безопасности Украины, а также необходимости выполнения Конвенции о международной гражданской авиации 1944 года, по надлежащему аэронавигационному обслуживанию воздушных судов и обеспечения безопасности воздушного пространства.