В Харьковском оперном театре состоится премьера оперы "Вышиваный. Король Украины" на либретто Жадана

В пятницу и субботу (1 и 2 октября) в Харьковском национальном театре оперы и балета состоится премьера современной мультимедийной оперы "Вышиваный. Король Украины" Аллы Загайкевич на либретто Сергея Жадана.

"Это проект беспрецедентный, революционный во многих измерениях. Это очень крутой кейс частно-государственного партнерства, когда специально для государственного театра было заказано произведение для исполнения и для включения в постоянный репертуар", - заявила на пресс-конференции в четверг продюсер Александра Саенко (Вена).

"Юрий Шевелев сказал, мир воспримет нас только модерными. Мы демонстрируем, как мы идентифицируем себя. Мы представляем по-новому Украину Европе и всему миру, подчеркивая и исторические связи, и экспериментаторский, новаторский дух и юную энергию нашей нации", - добавила Саенко.

В основу оперы положена история эрцгерцога Вильгельма фон Габсбург-Лотарингского, известного как Васыль ВышИваный. Руководители театра обратились к президенту БФ "Украина XXI", Почетному консулу Республики Австрия в Харькове Всеволоду Кожемяка с идеей создать современную украинскую мультимедийную оперу и он предложил посвятить новое произведение фигуре, которая объединяет австрийскую и украинскую историю.

"Мне очень приятно, что именно в 30-летие Независимости Украины мы помним и воздаем должное Вильгельму Габсбургу, человеку, который был военным деятелем и стал выдающимся, благодаря любви к Украине, человеку, который отдал свою жизнь за Украину", - отметил генеральный директор театра Олег Орищенко.

По словам руководителя проекта от театра Игоря Тулузова, при работе над постановкой коллектив столкнулся с различными вызовами, от пандемии, из-за которой пришлось несколько раз переносить дату премьеры, до материала, не характерного для академического театра.

"Один вызов – это материал. Очень интересный, очень непривычный для академического театра, который привык к академической музыке. Еще один вызов – технико-технологический, который был связан со сценографией, с обеспечением этого проекта. Нам нужно было не только закупить оборудование,.. но и понять как его использовать", - сказал Тулузов.

"Впервые в Украине используется электроакустическая партия в оперном театре, где обрабатывается симфонический оркестр в реальном времени. Впервые используется сложная и полномерная палитра тембров пения… В этой опере кроме тембра бельканто, используются … другие виды расширенных техник голоса", - добавила композитор Алла Загайкевич.

Режиссер-постановщик спектакля, генеральный директор и художественный руководитель Ивано-Франковского национального академического драматического театра им. Ивана Франко Ростислав Держипильский отметил, что для него это первый опыт оперной постановки и он был приятно удивлен способностью актеров работать не по привычным стандартам.

"Самое сложное в том, что я впервые работал в формате не драматического театра, а в формате оперного театра, где есть свои законы, свои каноны, к которым я не привык. Мне хотелось соединить не только вокал, который, как вы поняли, тут не является классическим, тем, к которому мы привыкли. Он другой. Тут кроме владения вокалом, даже не классическим, нужны собственно актерские способности. Я этого боялся, это было трудно. Но это было и приятной неожиданностью. Я встретился с коллективом, с исполнителями, которые… принимали этот вызов, возможно ломали себя, делали то, что они не привыкли делать", - сказал Держипильский.

В постановке задействовано около 200 артистов. Специально для спектакля было пошито более 350 костюмов и создана трехъярусная "вертепная" конструкция. Общая стоимость постановки, с учетом спонсорского вклада превышает 17 млн. грн.

Эрцгерцог Вильгельм Габсбург Лотарингский (1895-1948гг.) еще подростком увлекся украинской культурой, выучил украинский язык и читал украинскую литературу. Его считали одним из главных претендентов на титул короля Украины, если бы такое королевство было создано после окончания Первой мировой войны, хотя сам Вильгельм никогда не заявлял свои права на трон. Свое прозвище эрцгерцог получил в 13-м полку уланов, состоявшем преимущественно из украинцев, которым он командовал в Первую мировую. Один из солдат подарил Вильгельму вышиванку, которую он часто носил. За эту привычку эрцгерцога прозвали Василием Вышиваным (ударение на втором слоге). Во Вторую мировой войну жил в Вене, участвовал в антинацистском движении Сопротивления, поддерживал контакты с ОУН и французской разведкой. В августе 1947 года органы советской госбезопасности арестовали Вильгельма и вывезли его в Киев. 25 мая 1948 года Вильгельма приговорили к 25 годам заключения. Спустя несколько месяцев он умер в Лукьяновке.