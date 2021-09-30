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22:07 30.09.2021

Гиперзвуковое оружие КНДР не представляют угрозы для США - американский военачальник

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Гиперзвуковое оружие КНДР не представляют угрозы для США - американский военачальник

Американские военные изучают сообщения об испытании в КНДР гиперзвуковой ракеты и не считают, что подобное вооружение - угроза для территории США, заявил в четверг глава Объединенного командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) генерал ВВС США Глен Ван Херк

"Я так понимаю, что разведсообщество все еще оценивает заявления КНДР об испытаниях гиперзвуковой ракеты. По моим оценкам, гиперзвуковое оружия, которое, по утверждениям КНДР, там испытали, не будет угрозой для США", - заявил военачальник на брифинге в Пентагоне.

На этой неделе военные КНДР сообщили, что 28 сентября они испытали гиперзвуковую ракету. Речь идёт о ракете "Хвасон-8". Испытание в Пхеньяне называют успешным. Северокорейские СМИ отмечали, что разработка гиперзвуковой ракеты - один из пяти приоритетов пятилетнего военного плана, принятого в январе 2021 года.

 

Теги: #сша #кндр #пентагон #гиперзвук
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