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21:21 30.09.2021

По крайней мере одну дозу вакцины от COVID-19 уже получили почти 78% учителей - Шкарлет

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По крайней мере одну дозу вакцины от COVID-19 уже получили почти 78% учителей - Шкарлет

 

По меньшей мере одну дозу вакцины от COVID-19 уже получили почти 78% учителей Украины, сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет на своем Телеграм канале.

"Высокий уровень вакцинации работников учреждений общего среднего образования (полный цикл) в Луганской области - 67,9%, в г. Киев - 62,6%, Полтавской - 61,8%, Черкасской - 60,8%, Житомирской - 58,6 %, Харьковской - 58,3%", - отметил он.

При этом, больше всего невакцинированных работников школ - во Львовской (44,3%), Херсонской (39%), Ивано-Франковской (31,4%) областях.

Шкарлет отметил положительную динамику вакцинации.

Он также призвал педагогов ответственно отнестись к вопросу вакцинации, и тем самым уберечь себя и окружающих от пандемии COVID-19.

Теги: #вакцинация #учителя
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