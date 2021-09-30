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19:28 30.09.2021

В Раду поступило второе обращение о подписных листах для отзыва Разумкова - от имени Арахамии

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В Раду поступило второе обращение о подписных листах для отзыва Разумкова - от имени Арахамии

Глава фракции Давид Арахамия подал от своего имени обращение в Верховную Раду относительно подписных листов об отзыве председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, новый комплект подписных листов будет выдан безотлагательно, сообщила пресс-секретарь спикера Ольга Туний.

"Или фракция "Слуга народа" изменила свою позицию, или глава фракции Давид Арахамия не очень хорошо разбирается в парламентских процедурах. Похоже, одного обращения от фракции относительно подписных листов об отзыве председателя парламента от должности было мало", - написала Туний на странице в Facebook.

Она отметила, что поступило второе обращение - от народного депутата Украины Давида Арахамия.

"Что же, процедура запускается второй раз, новый комплект подписных листов будет выдан безотлагательно", - написала пресс-секретарь спикера.

Она также выставила скан обращения Арахамии.

Ранее Туний сообщила, что по обращению фракции "Слуга народа" подписные листы об отзыве председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова готовы, они находятся в аппарате Верховной Рады.

 

Теги: #разумков #рада #отзыв
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