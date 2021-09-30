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18:42 30.09.2021

Каменец-Подольский принял 250 тыс. туристов за 8 мес.-2021 - мэр

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Каменец-Подольский за восемь месяцев 2021 года принял 250 тыс. туристов, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" мэр города Михаил Поситко в кулуарах Международного саммита мэров (IMS).

"До пандемии туристический поток в городе колебался от 450 тыс. до 500 тыс. в год. С начала этого года мы уже зафиксировали около 250 тыс. Конечно, спад есть, прежде всего, за счет иностранного туриста. Зато мы видим рост внутренного туризма", - сказал он.

По словам Поситко, восстанавливается и организованный, в том числе школьный туризм.

"Особенность этого года: если раньше пиковым месяцем был май, то сейчас - сентябрь практически сравнялся с ним", - сообщил он.

Задачей мэр видит увеличение длительности пребывания туристов в Каменец-Подольском. Сейчас львиную долю туристов сейчас дают однодневные поездки.

"Кроме самого города, у нас много локаций вокруг – Бакота, Хотин. Сейчас номерной гостиничный фонд - около 2,5 мест, он понемногу увеличивается", - сообщил Поситко.

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