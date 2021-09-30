Cargo Dragon отстыковался от МКС для последующего приводнения в Атлантике

Грузовой космический корабль многоразового использования Cargo Dragon американской компании SpaceX в четверг расстыковался с Международной космической станцией (МКС) и после схождения с орбиты приводнится в Атлантическом океане у побережья Флориды, сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Отстыковка корабля от американского сегмента МКС - модуля Harmony была осуществлена в 9:12 по времени Восточного побережья США.

После сведения корабля с орбиты его спускаемая капсула с помощью парашютной системы должна будет приводниться в Атлантике вблизи Флориды. Приводнение ожидается примерно через 14 часов после расстыковки.

Cargo Dragon доставит на Землю более 2,4 тонн груза, в том числе результаты научных экспериментов, проведённых на МКС. Сейчас он является единственным космическим кораблем для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю.

В общей сложности корабль Cargo Dragon пробыл в составе МКС месяц. Он был выведен на орбиту 29 августа ракетой-носителем Falcon 9 компании SpaceX, стартовавшей с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Через день, 30 августа, он успешно состыковался с МКС, доставив на станцию более 3 тонн продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения научных экспериментов экипажем станции.

Это уже 23-й полет "грузовика" SpaceX к МКС и третья миссия модифицированного варианта корабля - Cargo Dragon 2, который способен доставлять на МКС на 20% больше груза, а также может автономно стыковаться со станцией без помощи традиционного захвата рукой-манипулятором Canadarm2 для последующей пришвартовки, как прежний вариант.

Новый грузовой корабль рассчитан на пять полётов к МКС и обратно вместо трех в рамках миссий прежних "грузовиков" Cargo Dragon. Этот корабль может оставаться на станции в течение 75 дней по сравнению с 40 днями в предыдущем варианте.

Запуск корабля в версии Cargo Dragon 2 был осуществлен в рамках второго контракта между NASA и компанией SpaceX по снабжению станции. С октября 2012 года по август 2021 года компания SpaceX осуществила 23 пуска грузовых кораблей Cargo Dragon к МКС. Один из них (в 2015 году) окончился неудачей из-за аварии ракеты-носителя Falcon 9.