События

18:37 30.09.2021

Cargo Dragon отстыковался от МКС для последующего приводнения в Атлантике

2 мин читать

Грузовой космический корабль многоразового использования Cargo Dragon американской компании SpaceX в четверг расстыковался с Международной космической станцией (МКС) и после схождения с орбиты приводнится в Атлантическом океане у побережья Флориды, сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Отстыковка корабля от американского сегмента МКС - модуля Harmony была осуществлена в 9:12 по времени Восточного побережья США.

После сведения корабля с орбиты его спускаемая капсула с помощью парашютной системы должна будет приводниться в Атлантике вблизи Флориды. Приводнение ожидается примерно через 14 часов после расстыковки.

Cargo Dragon доставит на Землю более 2,4 тонн груза, в том числе результаты научных экспериментов, проведённых на МКС. Сейчас он является единственным космическим кораблем для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю.

В общей сложности корабль Cargo Dragon пробыл в составе МКС месяц. Он был выведен на орбиту 29 августа ракетой-носителем Falcon 9 компании SpaceX, стартовавшей с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Через день, 30 августа, он успешно состыковался с МКС, доставив на станцию более 3 тонн продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения научных экспериментов экипажем станции.

Это уже 23-й полет "грузовика" SpaceX к МКС и третья миссия модифицированного варианта корабля - Cargo Dragon 2, который способен доставлять на МКС на 20% больше груза, а также может автономно стыковаться со станцией без помощи традиционного захвата рукой-манипулятором Canadarm2 для последующей пришвартовки, как прежний вариант.

Новый грузовой корабль рассчитан на пять полётов к МКС и обратно вместо трех в рамках миссий прежних "грузовиков" Cargo Dragon. Этот корабль может оставаться на станции в течение 75 дней по сравнению с 40 днями в предыдущем варианте.

Запуск корабля в версии Cargo Dragon 2 был осуществлен в рамках второго контракта между NASA и компанией SpaceX по снабжению станции. С октября 2012 года по август 2021 года компания SpaceX осуществила 23 пуска грузовых кораблей Cargo Dragon к МКС. Один из них (в 2015 году) окончился неудачей из-за аварии ракеты-носителя Falcon 9.

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Слуга народа" рассматривает Стефанчука единственным кандидатом на пост спикера Рады в случае отставки Разумкова - источник

Кличко уволил руководителя "Института Генплана г.Киева"

Тарифы на тепло и горячую воду до конца отопительного сезона расти не будут - Зеленский

Экс-президент Франции Саркози приговорен к году заключения, он будет отбывать срок под домашним арестом

Украинская делегация в ТКГ поддержала возможность возврата к очным встречам, но не в Минске - Костин

ПОСЛЕДНЕЕ

В Раду поступило второе обращение о подписных листах для отзыва Разумкова - от имени Арахамии

Каменец-Подольский принял 250 тыс. туристов за 8 мес.-2021 - мэр

Каменец-Подольский принял 250 тыс. туристов за 8 мес.-2021 - мэр

"Кузня на Рыбальском" спустила на воду восьмой бронированный катер для ВМС Украины

Шеф-редактор издания The Insider Доброхотов: я за пределами России, но не могу быть уверенным в безопасности

Лишь 15 из 54 стран Африки смогли привить от COVID хотя бы 10% населения

Привитые разными вакцинами украинцы смогут сгенерировать COVID-сертификат в "Дии"

За Терехова на выборах мэра Харькова готовы проголосовать больше половины харьковчан - опрос SOCIS

Точицкий назначен замглавы МИД

Прокуроры вручили подозрение по факту присвоения госсредств на ремонте электровозов УЗ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА