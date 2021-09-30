Шеф-редактор издания The Insider Доброхотов: я за пределами России, но не могу быть уверенным в безопасности

Шеф-редактор издания The Insider Роман Доброхотов заявляет, что находится за пределами РФ, а преследование со стороны российских властей связывает с журналистскими расследованиями.

"Очевидно, что речь идет о преследовании меня как редактора The Insider из-за наших расследований. Многие из них были связаны с ФСБ", - сказал Доброхотов в четверг вечером в эфире телеканала "Украина 24".

Он отметил, что не удивлен фактом обыска у него дома. "В этот раз они уже пытаются запугать мою семью, родителей, жену с маленькими детьми. Ворвались в 6 утра, забрали телефоны и компьютеры", - рассказал он.

При этом журналист добавил: "Очевидно, это такая мера запугивания, которая, думаю, должна по своему сценарию, воздействовать не только на меня, но и вообще на других журналистов-расследователей. Чтобы показать, мол, если вы будете заниматься нашими делишками, то мы будем заниматься вами".

Доброхотов, в частности, напомнил, что расследование по отравлению российского оппозиционера Алексея Навального было подготовлено совместно с "Bellingcat"

Отвечая на вопрос о том, находится ли он сейчас в безопасности, Доброхотов сказал: "Я нахожусь сейчас за пределами России… сложно, когда ты занимаешься журналистскими расследованиями, быть уверенным в том, что ты хоть в какой-то стране находишься в безопасности".

"Во всяком случае, вот так запросто войти в мою квартиру и забрать мои рабочие инструменты – компьютер и телефон – у них теперь уже не получится", - подытожил он.

Ранее ФСБ России заявила, что располагает сведениями о незаконном пересечении границы с Украиной главным редактором The Insider Романом Доброхотовым и планирует объявить его в розыск.