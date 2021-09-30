События

18:36 30.09.2021

Шеф-редактор издания The Insider Доброхотов: я за пределами России, но не могу быть уверенным в безопасности

2 мин читать
Шеф-редактор издания The Insider Доброхотов: я за пределами России, но не могу быть уверенным в безопасности

Шеф-редактор издания The Insider Роман Доброхотов заявляет, что находится за пределами РФ, а преследование со стороны российских властей связывает с журналистскими расследованиями.

"Очевидно, что речь идет о преследовании меня как редактора The Insider из-за наших расследований. Многие из них были связаны с ФСБ", - сказал Доброхотов в четверг вечером в эфире телеканала "Украина 24".

Он отметил, что не удивлен фактом обыска у него дома. "В этот раз они уже пытаются запугать мою семью, родителей, жену с маленькими детьми. Ворвались в 6 утра, забрали телефоны и компьютеры", - рассказал он.

При этом журналист добавил: "Очевидно, это такая мера запугивания, которая, думаю, должна по своему сценарию, воздействовать не только на меня, но и вообще на других журналистов-расследователей. Чтобы показать, мол, если вы будете заниматься нашими делишками, то мы будем заниматься вами".

Доброхотов, в частности, напомнил, что расследование по отравлению российского оппозиционера Алексея Навального было подготовлено совместно с "Bellingcat"

Отвечая на вопрос о том, находится ли он сейчас в безопасности, Доброхотов сказал: "Я нахожусь сейчас за пределами России… сложно, когда ты занимаешься журналистскими расследованиями, быть уверенным в том, что ты хоть в какой-то стране находишься в безопасности".

"Во всяком случае, вот так запросто войти в мою квартиру и забрать мои рабочие инструменты – компьютер и телефон – у них теперь уже не получится", - подытожил он.

Ранее ФСБ России заявила, что располагает сведениями о незаконном пересечении границы с Украиной главным редактором The Insider Романом Доброхотовым и планирует объявить его в розыск.

Теги: #доброхотов #insider
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:25 30.09.2021
Главред The Insider Доброхотов незаконно пересек границу с Украиной, власти РФ планируют объявить его в розыск

Главред The Insider Доброхотов незаконно пересек границу с Украиной, власти РФ планируют объявить его в розыск

10:03 17.09.2018
Суд арестовал уставный капитал The Insider по просьбе прокуратуры по делу Тамразова

Суд арестовал уставный капитал The Insider по просьбе прокуратуры по делу Тамразова

13:22 07.02.2017
Интернет-издание Insider возобновило работу в тестовом режиме

Интернет-издание Insider возобновило работу в тестовом режиме

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Слуга народа" рассматривает Стефанчука единственным кандидатом на пост спикера Рады в случае отставки Разумкова - источник

Кличко уволил руководителя "Института Генплана г.Киева"

Тарифы на тепло и горячую воду до конца отопительного сезона расти не будут - Зеленский

Экс-президент Франции Саркози приговорен к году заключения, он будет отбывать срок под домашним арестом

Украинская делегация в ТКГ поддержала возможность возврата к очным встречам, но не в Минске - Костин

ПОСЛЕДНЕЕ

В Раду поступило второе обращение о подписных листах для отзыва Разумкова - от имени Арахамии

Каменец-Подольский принял 250 тыс. туристов за 8 мес.-2021 - мэр

Каменец-Подольский принял 250 тыс. туристов за 8 мес.-2021 - мэр

"Кузня на Рыбальском" спустила на воду восьмой бронированный катер для ВМС Украины

Cargo Dragon отстыковался от МКС для последующего приводнения в Атлантике

Лишь 15 из 54 стран Африки смогли привить от COVID хотя бы 10% населения

Привитые разными вакцинами украинцы смогут сгенерировать COVID-сертификат в "Дии"

За Терехова на выборах мэра Харькова готовы проголосовать больше половины харьковчан - опрос SOCIS

Точицкий назначен замглавы МИД

Прокуроры вручили подозрение по факту присвоения госсредств на ремонте электровозов УЗ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА