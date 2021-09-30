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18:13 30.09.2021

За Терехова на выборах мэра Харькова готовы проголосовать больше половины харьковчан - опрос SOCIS

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За Терехова на выборах мэра Харькова готовы проголосовать больше половины харьковчан - опрос SOCIS

За Игоря Терехова на выборах мэра Харькова готовы отдать свой голос 52,3% жителей города из тех, кто определился со своим кандидатом, свидетельствуют данные исследования Центра SOCIS.

Как известно, если один из кандидатов на выборах мэра Харькова в первом туре наберет больше 50% голосов, то он автоматически будет объявлен победителем.

Согласно результатам исследования, Терехов является также лидером по уровню личного доверия среди харьковских политиков: 54,9% опрошенных полностью доверяют или скорее доверяют ему.

На втором месте среди кандидатов в мэры находится Михаил Добкин: за него готовы проголосовать 29,1% опрошенных, определившихся с выбором. Остальные возможные кандидаты идут в списке с большим отрывом: на третьем месте Юлия Светличная с 6,6% голосов, у остальных политиков показатели не превышают 2%.

При этом Добкин является антилидером в рейтинге личного доверия: ему совсем не доверяют или скорее не доверяют 60,5% харьковчан.

Примечательно, что Добкина не видят победителем выбором даже многие из тех, кто собирается отдать за него голос. 60,6% опрошенных считают, что если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то мэром бы стал Игорь Терехов. А имя Добкина как потенциального победителя назвали лишь 15,5% опрошенных.

Центр SOCIS провел опрос 800 жителей Харькова во всех районах города методом facetoface. Данные являются репрезентативными на уровне всего города по показателям пола и возраста (старше 18 лет), а также по признаку деления города на административно-территориальные районы. Ошибка выборки (доверительный интервал): +/- 3,6%.

Опрос проводился с 20 по 28 сентября.

Теги: #терехов #соцопрос #выборы
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